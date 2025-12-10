Shakira volvió a hacer historia en Argentina con un recital colmado de energía, emoción y una fuerte conexión con su público.
Pero hubo un instante que superó cualquier expectativa: cuando la cantante presentó a sus hijos, Milan (11) y Sasha (9), para interpretar juntos “Acróstico”, la canción que escribió en plena etapa de transformación personal.
El conmovedor debut de Milan y Sasha en el escenario
La artista detuvo el concierto, tomó aire y anunció que haría algo “muy especial”. Acto seguido, los dos niños aparecieron entre luces cálidas para sentarse junto a su mamá y cantar a coro el tema dedicado a ellos.
El estadio Vélez Sarsfield explotó en gritos y aplausos apenas los pequeños tomaron el micrófono. Fue la primera vez que Milan y Sasha cantaron en vivo, y eligieron hacerlo en Argentina, donde Shakira siempre recibe un cariño multitudinario.
El público, entre lágrimas y ovaciones
Las cámaras de los fans registraron el momento y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Miles de espectadores se emocionaron con la ternura del trío y con la fuerza simbólica de la canción, que habla de amor, resiliencia y acompañamiento familiar.
Un show colmado de hits y una sorpresa inolvidable
Además del emotivo episodio, la colombiana desplegó una lista de temas que incluyó clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura”, “Waka Waka” y los más recientes “BZRP Music Sessions Vol. 53” y “TQG”.
Pero el momento junto a sus hijos quedó marcado como el más comentado de la noche.
El gesto selló una velada histórica para los más de 45 mil fanáticos que asistieron al estadio y convirtió el show en uno de los eventos musicales más virales del fin de semana.