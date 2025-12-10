Shakira volvió a hacer historia en Argentina con un recital colmado de energía, emoción y una fuerte conexión con su público.

Pero hubo un instante que superó cualquier expectativa: cuando la cantante presentó a sus hijos, Milan (11) y Sasha (9), para interpretar juntos “Acróstico”, la canción que escribió en plena etapa de transformación personal.

El conmovedor debut de Milan y Sasha en el escenario

La artista detuvo el concierto, tomó aire y anunció que haría algo “muy especial”. Acto seguido, los dos niños aparecieron entre luces cálidas para sentarse junto a su mamá y cantar a coro el tema dedicado a ellos.

La cantante colombiana sorprendió a sus fans al llevar a sus hijos Sasha y Milán a cantar por primera vez en vivo.

El estadio Vélez Sarsfield explotó en gritos y aplausos apenas los pequeños tomaron el micrófono. Fue la primera vez que Milan y Sasha cantaron en vivo, y eligieron hacerlo en Argentina, donde Shakira siempre recibe un cariño multitudinario.

El público, entre lágrimas y ovaciones

Las cámaras de los fans registraron el momento y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Miles de espectadores se emocionaron con la ternura del trío y con la fuerza simbólica de la canción, que habla de amor, resiliencia y acompañamiento familiar.

Foto: prensa

Un show colmado de hits y una sorpresa inolvidable

Además del emotivo episodio, la colombiana desplegó una lista de temas que incluyó clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura”, “Waka Waka” y los más recientes “BZRP Music Sessions Vol. 53” y “TQG”.

Pero el momento junto a sus hijos quedó marcado como el más comentado de la noche.

El gesto selló una velada histórica para los más de 45 mil fanáticos que asistieron al estadio y convirtió el show en uno de los eventos musicales más virales del fin de semana.