Shakira volvió a conquistar Argentina en su segundo show en Buenos Aires y, además de hacer delirar a miles de fans, soltó una frase que hizo temblar el estadio y que claramente tiene resonancias con todo lo que atravesó en los últimos años: su separación, su reinvención y su regreso más fuerte que nunca.

La cantante colombiana —que está presentando su tour más esperado— se mostró conectada, emocionada y sin miedo a hablar de su proceso personal frente a una audiencia completamente entregada. Y en medio del show, dejó un mensaje directo y poderoso que desató una ovación histórica.

“Mi vida no ha sido fácil estos últimos años”, empezó diciendo Shakira, en una confesión que hizo que el público guardara un silencio total.

Luego agregó una reflexión que marcó la noche: “De las caídas nadie se salva. Pero cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más sabios, un poquito más fuertes, un poquito más triple M.”

Con esa referencia a su hit y a la era post separación, la artista dejó claro que transformó el dolor en fuerza.

LA IMPACTANTE FRASE DE SHAKIRA SOBRE LAS MUJERES QUE CONMOVIÓ AL PÚBLICO ARGENTINO Y EL DURO MENSAJE A PIQUÉ

Pero la frase más explosiva llegaría segundos después, cuando, mirando directamente a sus fans, lanzó el mensaje que terminó siendo el titular de la noche: “Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles”.

La multitud estalló, aplaudió, gritó y levantó los teléfonos para registrar un momento que ya está recorriendo el mundo.

“Las mujeres solas somos vulnerables, pero juntas somos invencibles”. SHAKIRA.

Luego,la cantante presentó su tema Don’t Bother (No te preocupes), cuya letra refiere a una pareja que la dejó por otra mujer, algo similar a lo que ocurrió en su vida real.

La letra de la canción dice lo siguiente:

Ella tiene la clase de mirada

Que desafía la gravedad.

Es la mejor cocinera.

Y no tiene nada de grasas.

Ella ha ido a una escuela privada

Y habla perfecto el francés.

Ella tiene amigos perfectos.

Oh, no es genial?

Ella practica Tai Chi.

Nunca se pone nerviosa.

Es más de lo que mereces.

Ella es mucho mejor que yo.

Hey, hey.

Así que no te preocupes.

No moriré de engaño.

Prometo que nunca me verás llorar.

No te sientas apenado.

Y no te preocupes.

Estaré bien.

Pero ella está esperando.

El anillo que le diste perderá su brillo.

Así que no te preocupes, sé descortés.

Estoy segura que ella no sabe

Acariciarte como yo lo haría.

Le gano seguro en eso, no crees?

Ella mide casi 1 metro 83.

Debe pensar que soy una pulga.

En realidad soy un gato, ya lo ves,

Y no es para nada mi última vida.

Hey, hey.

Así que no te preocupes.

No moriré de engaño.

Prometo que nunca me verás llorar.

No te sientas apenado.

No te preocupes.

Estaré bien.

Pero ella está esperando.

El anillo que le diste perderá su brillo.

Así que no te preocupes, sé descortés.

Por ti, renunciaría a todo lo que tengo

Y me mudaría a un país comunista,

Si tú vinieras conmigo, por supuesto.

Y limaría mis uñas

Para que no te lastimen,

Y bajaría esos kilos,

Y aprendería sobre fútbol,

Si eso hiciera que te quedaras,

Pero no lo harás, pero no lo harás.

Así que no te preocupes.

Estaré bien, estaré bien,

Estaré bien, estaré bien.

Prometo que nunca me verás llorar.

Y después de todo estoy contenta

Que no soy tu tipo.

Prometo que nunca me verás llorar.

SHAKIRA DIO UN SHOW PARA EL RECUERDO, COMO SIEMPRE

En un recital cargado de energía, bailarinas, hits y corazón al rojo vivo, Shakira convirtió su segundo recital en Argentina en una auténtica catarsis colectiva.

Entre lágrimas, risas y ovación, dejó en claro que su nueva etapa no solo es musical: es emocional, es política y es personal.

Shakira volvió. Y volvió más fuerte.