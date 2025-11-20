La fiebre por Shakira no tiene techo en Argentina. Tras agotar las localidades para el show del 14 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba, la artista colombiana anunció una nueva y última función en el mismo estadio para el lunes 15 de diciembre.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 21 de noviembre a las 10 de la mañana, exclusivamente en entradauno.com.

Con este anuncio, la cantante suma un total de cinco shows en Argentina para el cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)”.

Foto: prensa

La expectativa es tan grande que los tickets para las fechas del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez ya se encuentran agotados, al igual que la primera función en Córdoba.

Todas las fechas de Shakira en Argentina: entradas, invitados y detalles

8 de diciembre | Estadio Vélez | AGOTADO

9 de diciembre | Estadio Vélez | AGOTADO

11 de diciembre | Estadio Vélez | NUEVA FECHA | Entradas a la venta en entradauno.com

14 de diciembre | Estadio Kempes | AGOTADO

15 de diciembre | Estadio Kempes | NUEVA FECHA | Entradas a la venta desde el viernes 21/11, 10am

La locura por ver a Shakira en vivo confirma el vínculo único que la artista mantiene con el público argentino.

No es casualidad que haya elegido nuestro país para despedir la etapa latinoamericana de su gira, que lleva el nombre de su último álbum y el subtítulo “Estoy Aquí”, en homenaje a la canción que la catapultó al estrellato internacional.

Ángela Torres, la artista invitada en Vélez

Ayer se confirmó que Ángela Torres será la encargada de abrir los shows del 8 y 9 de diciembre en Vélez. La cantante argentina acaba de lanzar su primer disco solista, “NO ME OLVIDES”, un trabajo personal y visceral en el que explora temas como las relaciones tóxicas y la exposición mediática. Con once canciones sin colaboraciones, Ángela promete una apertura a pura emoción.

Foto: prensa

Un fenómeno global: récords, premios y una gira histórica

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” es un verdadero suceso mundial. Shakira recibió el Premio Global Touring Icon de Billboard por este tour, que ya suma 82 presentaciones y rompió todos los récords: 64 conciertos recaudaron más de 327,4 millones de dólares y vendieron más de 2,5 millones de entradas, convirtiéndose en la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

El tour, lanzado en abril de 2024, incluyó una serie histórica de 12 shows en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con 65.000 personas por noche y un total de 780.000 espectadores.

Las proyecciones indican que, al finalizar las fechas de diciembre, podría convertirse en la gira latina más exitosa de todos los tiempos.

Un show de alto impacto y grandes invitados

Los conciertos de Shakira son una experiencia única: producción visual de primer nivel y un repertorio que repasa todos sus hits, desde “La Tortura” y “Ojos Así” hasta “Te Felicito” y la explosiva “Shakira-BZRP Music Session #53”.

En varias fechas, la acompañaron artistas de la talla de Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna.

El mensaje de Shakira para sus fans argentinos

“¡Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, expresó la artista, dejando en claro que su regreso al país será una verdadera fiesta.

El cierre de la gira en Argentina promete ser un evento inolvidable. Shakira está aquí y nadie quiere quedarse afuera de este show histórico.