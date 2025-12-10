Shakira volvió a conquistar Buenos Aires con un show repleto de emoción, energía y sorpresas. En su segunda presentación en el Estadio Vélez Sarsfield, la artista colombiana se tomó unos minutos entre canción y canción para dedicarle unas palabras muy especiales al público argentino, que rápidamente encendieron las redes.

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, Shakira expresó: “En mi casa. Porque lo que tengo con Argentina es una historia de amor que empezó hace mucho. Los quiero mucho.”

La frase no tardó en generar especulaciones: ¿se trató de una referencia afectiva general al país o una sutil mención a su pasado con Antonio De la Rúa, con quien mantuvo una relación de más de una década y que fue central en su historia personal y artística en la región?

La cantante habló de una historia de amor en su segundo show en Vélez. Video de Ciudad Magazine.

Un mensaje que encendió al estadio

Luego del emotivo comentario, la cantante continuó destacando el cariño que recibe cada vez que vuelve al país:

“La verdad es que me encuentro como una lobita con su manada. ¡Argentina! Buenos Aires, esta noche y siempre… ¡estamos juntos!”

El público respondió con una ovación que se extendió varios minutos, mientras las pantallas del estadio reproducían las imágenes del momento.

La conexión entre Shakira y sus fans argentinos quedó una vez más en evidencia, marcando uno de los instantes más fuertes de la noche.

Foto: prensa Shakira

La relación especial de Shakira con Argentina

No es la primera vez que la artista menciona a Argentina como un lugar significativo en su vida. Su historia con el país —desde sus comienzos, sus vínculos afectivos y profesionales, y el apoyo constante del público— se mantiene vigente. Por eso, su comentario sobre “una historia de amor que empezó hace mucho” reavivó la nostalgia y el recuerdo de una etapa muy comentada de su vida.

Un video que ya es viral

El fragmento del show donde Shakira dedica su mensaje se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los fans debatieron el trasfondo de sus palabras.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la cantante volvió a reafirmar su lazo emocional con el público argentino, que la recibió con un estadio colmado y un fervor inigualable.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

Cómo fue la historia de amor de Shakira y Antonito De La Rúa y por qué hay rumores de reconciliación

La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa vuelve a ocupar titulares a 25 años de aquel primer encuentro en Buenos Aires que marcó el inicio de uno de los romances más recordados de la región.

La historia comenzó el 26 de marzo del 2000, después de un show de la cantante en el Luna Park durante la “Gira Anfibia”. Desde entonces, la colombiana y el empresario argentino mantuvieron 11 años de relación, en la que lo sentimental y lo profesional se fusionaron de manera determinante para la carrera de la artista.

Durante esa década, Antonio se convirtió en un aliado clave: acompañó a Shakira en su salto global, contribuyó como estratega en proyectos como Laundry Service y estuvo presente en momentos emblemáticos, incluso protagonizando el videoclip de Underneath Your Clothes.

La influencia argentina también se reflejó en la música, en el tono de la cantante y en canciones inspiradas directamente en su historia, como “Día de enero”, escrita en alusión a aquel primer flechazo porteño.

Video de Ciudad Magazine en la segunda fecha de la cantante en Vélez Sársfield.

Tras su separación en 2011, la relación derivó en un período de tensiones legales y reclamos millonarios que los mantuvieron distantes durante años.

Con el tiempo, cada uno formó su familia y siguió nuevos rumbos, hasta que en los últimos años comenzó a percibirse un acercamiento silencioso: intercambios en redes, apariciones de Antonio y su hija Zulú en shows de Shakira y hasta una cena compartida en Estados Unidos que reavivó especulaciones.

El gesto que más sorprendió a los seguidores llegó cuando ambos fueron vistos nuevamente en conciertos de la artista, especialmente durante la interpretación de “Día de enero”, canción íntimamente vinculada a su historia. Estos encuentros, mantenidos con bajo perfil, alimentaron la versión de que hoy reina una relación más cálida y cercana entre ellos.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

Incluso, en el último tiempo crecieron los rumores de una posible reconciliación, alimentados por su creciente vínculo familiar y por señales que los fans no dejaron pasar. Aunque ninguno lo confirmó públicamente, el hermetismo solo fortaleció las sospechas de que la relación habría ingresado en una nueva etapa, más madura y lejos del ruido mediático.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

A un cuarto de siglo de aquel primer cruce en Buenos Aires, y en medio del furor por su gira, la historia entre Shakira y De la Rúa vuelve a vibrar con fuerza. Como en las letras de la propia artista, hay vínculos que nunca se apagan: solo cambian la forma de latir.