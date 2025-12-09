Shakira volvió a pisar suelo argentino y lo hizo a lo grande: este lunes 8 de diciembre, la artista número uno de la música latina desató una verdadera fiesta en el Estadio Vélez con el primero de sus cinco conciertos en el país, en el marco de su exitosa gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)”.

Desde temprano, miles de fanáticos coparon Liniers. Hubo quienes acamparon durante días para asegurarse un lugar cerca del escenario, pancartas, banderas, brillos y coreografías improvisadas que transformaron la previa en una celebración colectiva.

Foto: prensa Shakira Por: san.sacristan

La expectativa era total y la respuesta, explosiva: entradas agotadas y un estadio que tembló de principio a fin.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

Foto: prensa Shakira

Foto: prensa Shakira

Un show imparable y un setlist para el recuerdo

La colombiana arrancó el show con toda la energía y dejó en claro que su vínculo con el público argentino es único. “¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina yo siento que estoy en casa? Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor… que no se acaba y que continúa”, confesó Shakira, desatando la ovación de su “manada” local.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

El repertorio fue un viaje por todas las etapas de su carrera: desde los clásicos noventosos como “Estoy Aquí” y “Ojos Así”, pasando por hits globales como “Suerte”, “Waka Waka”, “La Tortura”, “BZRP Music Sessions #53”, “TQG”, “Te Felicito” y el infaltable “Día de Enero”. Hubo lugar para una versión salsa de “El Chantaje” y un momento único cuando, en “La Pared”, la acompañó la Orquesta Estable del Teatro Colón.

Durante casi dos horas, el estadio fue una fiesta: saltos, coros masivos y un público que no dejó de bailar ni un segundo. Cada tema fue recibido con una ovación que hizo temblar Vélez.

El homenaje a Gustavo Cerati que emocionó a todos

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Shakira interpretó “Día Especial”, la canción que coescribió y coprodujo junto a Gustavo Cerati. Mientras sonaban los primeros acordes, en las pantallas se proyectaron imágenes del músico argentino, generando un clima de pura emoción y aplausos sentidos. Fue la primera vez que la cantante rindió este homenaje en un show en vivo, y el público lo vivió como un verdadero acontecimiento histórico.

Foto: prensa Shakira Por: Chule Valerga @chuleval

Producción de nivel mundial y una artista imparable

El despliegue técnico estuvo a la altura de los grandes shows internacionales: sonido impecable, visuales en 8K, láseres, cambios de vestuario y coreografías explosivas. Todo perfectamente sincronizado, mostrando que Shakira no deja ningún detalle librado al azar y que su nivel creativo y profesional está en la cima.

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

La colombiana volvió a demostrar por qué es una verdadera máquina de éxitos: entradas agotadas, merchandising volando y un impacto en redes que la mantiene como una de las figuras más influyentes del planeta. Cada presentación suya es un fenómeno mediático y económico que mueve multitudes.

Las próximas fechas de Shakira en Argentina

Después del show del lunes, Shakira se presentará nuevamente en Vélez este martes 9 de diciembre (entradas agotadas) y el jueves 11 de diciembre (últimos tickets a la venta). La gira sigue en Córdoba, con dos fechas en el Estadio Kempes: el 14 de diciembre (agotado) y el 15 de diciembre (últimas localidades disponibles).

Foto: prensa Shakira Por: CHULE VALERGA

Las entradas se consiguen únicamente a través de entradauno.com.