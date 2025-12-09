Nicky Jam volvió a Buenos Aires tras 7 años y la rompió con su show en Tecnópolis el último lunes 8 de diciembre. El artista, nacido en Estados Unidos y criado en Puerto Rico y República Dominicana, dio que hablar en su regreso a la Argentina tras revivir sus grandes éxitos como Yo no soy tu marido, Voy a beber y Chambonea con sus fans.

Nicky, uno de los reyes del género urbano que formó dúo con Daddy Yankee ente los años 90 e inicios del 2000, es uno de los cantantes que más saben de resiliencia. El músico que superó una depresión, adicciones y una ruina económica que lo llevó a la cárcel, fue ovacionado por su público argentino en su vuelta al país.

(Foto: Ciudad Magazine)

En el marco de su gira Sunshine, el compositor entonó también algunos de sus lanzamientos más recientes como El Perdón, y X, y no faltaron sus hits Hasta el Amanecer y Travesuras. Nicky Jam dejó la vara alta con su espectáculo de alto impacto que combina música, luces y una puesta en escena de nivel internacional.

El regreso de Nicky Jam fue mucho más que un concierto: fue una celebración cargada de nostalgia, fiesta y un reencuentro esperado por miles de fans que lo extrañaban desde hacía años.

Uno de los momentos más explosivos de la noche llegó cuando sonaron los primeros beats de Perro Fiel, el hit mundial que el artista grabó con Shakira y que se transformó en un verdadero himno urbano.

Apenas arrancó el tema, el estadio entero se encendió. Los fanáticos saltaron, cantaron y corearon cada verso, convirtiendo el lugar en una fiesta colectiva. Luces, celulares en alto y una ovación que parecía no terminar acompañaron al músico, que no paró de sonreír mientras recorría el escenario.

(Foto: Ciudad Magazine).

Pero la noche no solo fue intensa para los fans: también fue profundamente especial para Nicky, que dejó ver su emoción sobre el escenario y luego la volcó en un mensaje sentido que publicó en sus redes sociales.

Con un posteo acompañado de imágenes del show, escribió: “Anoche bajamos un pedazo del cielo a Buenos Aires. Fueron 7 años que no venía y sentí el mismo cariño de siempre, gracias mi gente”. Un cierre perfecto para una noche que quedará en la memoria del artista, y de todos los que estuvieron ahí para vivirla.