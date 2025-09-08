Nicky Jam anuncia su esperado regreso a Buenos Aires con un concierto que promete ser inolvidable. El lunes 8 de diciembre, el artista se presentará en Tecnópolis, reuniendo a miles de fanáticos para vivir una verdadera fiesta de reggaetón , energía y grandes éxitos.

Con una carrera que lo consolidó como uno de los referentes más influyentes del género, Nicky Jam desplegará en el escenario un repertorio cargado de hits que marcaron a toda una generación. Canciones como El Perdón, Travesuras, Hasta el Amanecer y X se sumarán a sus más recientes lanzamientos, en un espectáculo de alto impacto que combina música, luces y una puesta en escena de nivel internacional.

Foto: gentileza de prensa.

El show en Tecnópolis será una de las paradas más esperadas de su gira, que lo lleva a recorrer las principales ciudades de América Latina y Europa, reafirmando su vigencia como uno de los grandes nombres de la música latina.

Entradas a la venta partir del 11 de septiembre a las 11hs a través de Central Ticket. 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Galicia.

ACERCA DE NICKY JAM

Nacido en Boston y criado en Puerto Rico, Nicky Jam es considerado uno de los pioneros del reggaetón.

Con más de dos décadas de trayectoria, ha cosechado múltiples premios Billboard y Latin Grammy, además de colaboraciones con artistas de talla mundial como Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, Enrique Iglesias y Maluma.

Su historia de superación personal y profesional lo convirtió en un referente dentro y fuera de los escenarios. Actualmente supera los 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y sus videoclips acumulan miles de millones de reproducciones en YouTube.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.