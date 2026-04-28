Pasadas las 21.15, con la bandera argentina de fondo, Fey apareció en escena en el Teatro Gran Rex y dio inicio a una noche que muchos esperaron durante casi tres décadas. Abrió con “Muévelo” y desde ese instante quedó claro que no se trataba de un simple recital: era un reencuentro cargado de historia, emoción y nostalgia.

La artista mexicana regresó al país con su Hits Tour, un espectáculo especialmente diseñado para celebrar sus 30 años de trayectoria. Su vuelta tuvo un peso simbólico enorme: pasaron 28 años desde su último show en la Argentina y este fue el verdadero reencuentro con su público.

Fey apostó a una propuesta que funcionó como una “máquina del tiempo”: coreografías clásicas, visuales modernas y una seguidilla de hits que marcaron a toda una generación. Durante más de dos horas, el Gran Rex se transformó en una pista de baile noventosa, pero con una energía completamente vigente.

“Media Naranja”, “Ni tú ni nadie”, “Barco a Venus”, “Subidón”, “Bajo el arcoíris”, “La fuerza del destino” y “Gatos en el balcón” fueron algunos de los momentos más celebrados. Cada canción activó un recuerdo distinto y el público respondió con una entrega total. El punto más alto llegó sobre el final, cuando “Azúcar amargo” desató una verdadera explosión colectiva.

Fey volvió tras 28 años y el Gran Rex explotó de emoción: sus hits hicieron vibrar a todos

MARTÍN CIRIO, EL INVITADO ESPECIAL DE FEY EN EL GRAN REX

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la aparición del influencer Martín Cirio, quien subió al escenario para cantar “Me enamoro de ti”.

La escena sumó frescura y sorpresa a un show que ya venía en alto. Cirio, además, no ocultó su admiración y le expresó su cariño en vivo.

Más allá del repertorio, hubo gestos que reforzaron la cercanía de la artista: le regaló un dibujo de su rostro a un fan, conversó con el público y se mostró cálida, accesible y genuinamente emocionada. Su actitud positiva y su energía arrolladora fueron constantes durante toda la noche.