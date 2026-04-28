La vuelta de Fey a la Argentina no fue un show más: fue un viaje directo a los años 90 cargado de nostalgia, hits y emoción. En el marco de su Hits Tour 30 años, la cantante mexicana se presentó en el Teatro Gran Rex, donde repasó las canciones que marcaron a toda una generación y celebró su extensa carrera.

Con un repertorio que incluyó clásicos como “Azúcar amargo”, “Media naranja” y “Gatos en el balcón”, el show se transformó en una verdadera fiesta noventosa. La artista logró una conexión inmediata con el público argentino, en un regreso muy esperado tras 28 años sin presentarse en el país.

Sin dudas, uno de los instantes más comentados de la noche fue la aparición de Martín Cirio sobre el escenario. Fan declarado de la cantante, el influencer fue invitado a participar del show y vivió un momento único: cantar junto a su ídola el hit “Me enamoro de ti”.

La escena generó una ovación inmediata del público. Entre sonrisas, emoción y complicidad, ambos interpretaron el tema que fue un éxito y que aún hoy sigue vigente en la memoria colectiva. Cirio no ocultó su admiración y convirtió ese instante en un verdadero sueño cumplido frente a miles de personas.

LAS FOTOS DEL SHOW DE FEY EN EL GRAN REX CON LA PARTICIPACIÓN DE MARTÍN CIRIO

Martín Cirio y Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio y Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio y Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio y Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Martín Cirio y Fey en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.