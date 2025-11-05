La modelo Cami Homs vive uno de los momentos más felices de su vida junto a José Sosa, con quien espera a su primera hija en común.

A través de una increíble sesión de fotos, la pareja se mostró más unida que nunca

LAS TIERNAS FOTOS DE CAMI HOMS

Con un look elegante en total black y mostrando su pancita de embarazo, Cami Homs posó junto a su pareja en una producción llena de amor y complicidad. Sonrientes y relajados, ambos reflejaron la emoción por la llegada de su hija, que marcará una nueva etapa en sus vidas.

Foto: @camihoms

Foto: @camihoms

Foto: @camihoms

Foto: @camihoms

La modelo, que ya es mamá de Francesca y Bautista —fruto de su relación con Rodrigo de Paul—, expresó que este embarazo tiene un significado especial y que atraviesa una etapa de plenitud y armonía familiar.

UNA NUEVA ETAPA JUNTO A JOSÉ SOSA

En las imágenes se los ve cómplices y felices, disfrutando del presente y de la dulce espera. Cami Homs y José Sosa sellaron así un momento de amor absoluto, revelando que la beba en camino llevará un nombre tan original como significativo: Aitana, símbolo de unión y esperanza.