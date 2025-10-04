Camila Homs atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Embarazada de su primera hija junto a José Sosa, decidieron compartir con sus seguidores el nombre que eligieron para la beba y dieron que hablar en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer hizo un posteo en el que se mostró abrazada a su pareja frente a un espejo en el que deja ver su panza y escribieron en el pie de foto: “Los papás de Aitu”.

Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija (Foto: Instagram/@camihoms).

Cabe recordar que Camila ya es mamá de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Rodrigo de Paul. Ahora disfruta de su presente con su actual pareja, alejada de los escándalos y súper enfocada en su futuro con la llegada de su tercer hijo.

QUÉ SIGNIFICA AITANA, EL NOMBRE QUE ELIGIERON CAMILA HOMS Y EL PRINCIPITO SOSA PARA SU HIJA

Camila Homs y José “El Principito” Sosa sorprendieron a sus seguidores al revelar el nombre de su hija en camino: Aitana. Pero, ¿qué significa este nombre tan especial?

Aitana es un nombre de origen vasco y también tiene raíces en la lengua catalana. Su significado más común es “gloria” o “la más alta”, y se asocia con fortaleza, elegancia y belleza natural. Además, es el nombre de una famosa sierra en España, lo que le da un toque geográfico y poético.

Elegido por muchas familias en los últimos años, Aitana combina originalidad con tradición, y parece haber sido la elección perfecta para la pareja. Sin duda, un nombre con historia y personalidad.

