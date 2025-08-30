En medio de la felicidad por la llegada de su tercer hijo, Cami Homs sorprendió a sus seguidores al contar que atraviesa un momento complicado en el embarazo.

La influencer, que semanas atrás confirmó la dulce espera junto a su pareja, el futbolista José Sosa, decidió abrir su intimidad y relatar el malestar que la aqueja a diario.

A través de una publicación en blanco y negro desde la cama, la modelo confesó que sufre de fuertes dolores de cabeza constantes. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, escribió en una historia de Instagram.

Cami Homs habló de su mal momento durante el embarazo: “Desde que me levanto hasta que me voy a dormir” | Créditos: Instagram @camihoms

CAMI HOMS SUFRE DE CONSTANTES DOLORES DE CABEZA

Homs también explicó que intentó recurrir a los pocos medicamentos permitidos durante la gestación, aunque sin buenos resultados.

“Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada”, señaló, con un emoji de tristeza que reflejó la frustración que atraviesa.

Foto: red social de Cami Homs.

Pese a los dolores, la influencer intenta mantener su estilo de vida activo. Semanas atrás compartió imágenes entrenando con su incipiente panza de embarazo, demostrando que, más allá de las molestias, busca mantenerse en movimiento y disfrutar de esta etapa en la que combina la maternidad con su vida profesional.