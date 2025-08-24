Camila Homs recientemente confirmó su embarazo junto al futbolista José Sosa y ahora se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Villa La Angostura junto a sus hijos, Francesca y Bautista De Paul.

Instalada en un resort a orillas del Lago Nahuel Huapi, Homs combina el descanso familiar con su faceta de influencer y no duda en mostrar cada detalle del viaje en sus redes sociales.

Cami Homs mostró su pancita de embarazada en la Patagonia: las fotos de las vacaciones con sus hijos | Créditos: Instagram @camihoms

En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos en las que dejó ver con orgullo su pancita de embarazada, posando en medio del imponente paisaje patagónico.

CAMI HOMS MOSTRÓ SU PANCITA DE EMBARAZADA

Para la ocasión, la modelo eligió un look cómodo y canchero al estilo pre-mamá. Se mostró con un buzo cropped negro y una remera debajo que levantó sutilmente para lucir su embarazo.

Completó el conjunto con un pantalón deportivo con franjas blancas en los laterales y una campera puffer negra con acabado satinado, ideal para las bajas temperaturas de la zona.

El toque de estilo llegó con el calzado: unas botas de gamuza color camel con plataforma, conocidas popularmente como “pantubotas”, muy elegidas en la temporada invernal. Además, sumó un accesorio de lujo que no pasó desapercibido, una minicartera Miu Miu de cuero negro con correa larga.