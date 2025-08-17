Hace dos años y medio que Cami Homs y José Sosa comenzaron su relación y ahora esperan a su primera hija juntos.

Ella tiene a Francesca y Bautista, fruto de su vínculo con Rodrigo De Paul. El Principito, por su parte, es padre de Rufina y Alfonsina, a quienes tuvo junto con su ex Carolina Alurralde.

Ahora, esperan una nueva niña para la familia, la primera de la nueva pareja. El sexo de la bebé lo revelaron en un clásico evento de “gender reveal” ante decenas de familiares y amigos.

Foto: Instagram (@camihoms)

CAMI HOMS MOSTRÓ SU PANCITA EN ROPA INTERIOR

En las últimas horas, Cami siguió trabajando y estuvo en un desfile, pero luego subió una íntima imagen.

Cami Homs mostró su pancita de embarazo en ropa interior y sin corpiño | Créditos: Instagram @camihoms

Se ve a Homs en ropa interior, aunque sin corpiño y con una bata, dejando su pancita de embarazada al descubierto.