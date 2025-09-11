Camila Homs impactó con su look en un evento de belleza. La modelo volvió a ser el centro de todas las miradas en un evento en el que lució con total estilo su pancita de cinco meses.

La ex pareja de Rodrigo de Paul —con quien tiene dos hijos— atraviesa un gran momento personal junto a su novio, el futbolista José “el Principito” Sosa, con quien lleva más de dos años de relación.

Camila Homs mostró su pancita de 5 meses en un evento (Foto: Movilpress).

Para la noche, Camila Homs apostó a un vestido largo al cuerpo en color negro, una elección clásica y elegante que nunca falla. El diseño, de líneas simples pero súper sentador, resaltó su figura y dejó ver el crecimiento del bebé que ya se asoma con orgullo.

El detalle que elevó el outfit fueron las mangas con plumas, un toque glam que sumó movimiento y sofisticación al look. El vestido también tenía cuello alto, lo que le dio un aire chic y moderno, ideal para un evento de belleza donde el dress code suele ser exigente.

Completó el estilismo con un maquillaje impecable, labios nude y ojos destacados, y el pelo suelto con ondas suaves, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura.

MARCELA KLOOSTERBOOER, MINERVA CASERO Y MÁS FAMOSOS TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES: LAS FOTOS

