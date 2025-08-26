La decisión de Camila Homs de someterse a un cambio de look en pleno embarazo fue acompañada por un posteo donde además se ve lo linda que está durante la dulce espera.

“Trabajamos un destaque en contorno en tonos neutro, para seguir con la naturalidad”, aclaró su estilista.

El resultado fue un cambio sutil, luminoso y armónico, y la modelo lo compartió orgullosa en sus redes.

Camila Homs se hizo tintura en pleno embarazo, de la mano de Maxi Jara. (Foto: @camihoms)

Es que Cami la mamá de Francesca y Bautista De Paul pretende continuar con su rutina hasta que el cuerpo se lo permita, y para eso quiere mantenerse radiante.

Camila Homs se hizo tintura en pleno embarazo, de la mano de Maxi Jara. (Foto: @camihoms)

LA TÉCNICA PARA TEÑIR MUJERES EMBARAZADAS

En cuanto a la gestación del tercer hijo de la novia del Principito José Sosa, Maxi Jara enfatizó: “Ya que está embarazada trabajamos una técnica de bajo mantenimiento para que llegue divina al parto en enero”.

Camila Homs se hizo tintura en pleno embarazo, de la mano de Maxi Jara. (Foto: @camihoms)

La renovada fisonomía de Camila Homs coincidió con el día del peluqero.

Camila Homs se hizo tintura en pleno embarazo, de la mano de Maxi Jara. (Foto: @camihoms)