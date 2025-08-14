A dos años y medio de comenzar a escribir su historia de amor con José “Principito” Sosa, Camila Homs disfruta de su embarazo mientras sigue trabajando.
“Primer desfile con panza de embarazada”, tituló la modelo el video de TikTok que subió a su red social, en la que se la ve luciendo su vientre maternal en todo su esplendor.
En las imágenes se la ve a Cami sobre la pasarela junto a Hernán Drago, radiante y sonriente.
Feliz con su pancita, la modelo también publicó una foto sensual y de entrecasa en Instagram.
CAMI HOMS Y JOSÉ SOSA SERÁN PAPÁS DE UNA NENA
Cami espera una nena junto al futbolista José “Principito” Sosa.
Homs ya es mamá de Francesca y Bautista, frutos de su relación pasada con Rodrigo de Paul. Por su parte, Sosa es padre de tres hijas.
