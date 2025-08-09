Luego de que los participantes de Los 8 Escalones respondieran quién es la famosa que recientemente anunció su embarazo, Pampita comentó acerca de la noticia de Cami Homs, la expareja de Rodrigo de Paul que emocionó tanto a sus seguidores sino también a muchos famosos.

“Qué linda la fiesta que hicieron del anuncio, lloraba, estaba emocionada, rodeada de su familia y amigos, una nena va a tener”, dijo la flamante conductora del programa de eltrece sobre Cami, que está en pareja con José ‘el Principito’ Sosa.

“Estaba feliz, la vi los otros días en un evento y no me di cuenta que estaba embarazada”, agregó Marcelo Polino y la empresaria cerró: “Es que tiene una figura, además debe estar de poquito tiempo. Muy buena noticia, nos alegró a todos”.

ASÍ HABLÓ GUIDO KACZKA DEL DEBUT DE PAMPITA EN LA CONDUCCIÓN DE LOS 8 ESCALONES

En el ida y vuelta con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Guido Kaczka habló del debut de Pampita en Los 8 Escalones por la pantalla de eltrece. El conductor contó cómo surgió el nombre de la modelo para llevar adelante el regreso del programa a la televisión.

“¿Cómo eligieron el nombre de Pampita que fue mucho tiempo jurado? Es un lugar grande para ocupar”, le preguntó Adrián Pallares y el empresario contestó: “Estaba la idea de seguir Escalones que estos años se volvió un clásico el programa y pensábamos cómo de qué forma...”.

“Yo estoy haciendo mi programa en vivo de noche, la radio y todas las cuestiones, empezamos a pensar y surgió Pampita y al canal le gustó, lo estuvimos hablando y ahora estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera”, cerró Guido sobre la empresaria.

