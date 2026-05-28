El universo de Toy Story acaba de sumar a una de las estrellas más populares del planeta. Bad Bunny fue confirmado oficialmente como parte del elenco de voces de Toy Story 5, la nueva película de Pixar y Disney que llegará a los cines en 2026 y que ya genera enorme expectativa entre fanáticos del cine y la música.

La noticia fue anunciada con un breve video publicado en Instagram por Pixar, suficiente para revolucionar las redes sociales. Allí se reveló que el artista puertorriqueño interpretará a “Pizza with sunglasses”, un extravagante personaje que literalmente es una pizza con anteojos de sol.

La incorporación sorprendió a muchos seguidores del cantante, que no imaginaban verlo dentro del universo de Woody y Buzz Lightyear, pero también a los fanáticos históricos de la saga, que siguen acompañando a los juguetes desde el estreno de la primera película en 1995.

En cuestión de minutos, el anuncio se llenó de comentarios celebrando la llegada de Benito Antonio Martínez Ocasio a una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. Además, trascendió que el propio Bad Bunny también realizará el doblaje en español del personaje.

DE QUÉ TRATA TOY STORY 5

La nueva entrega apostará por una historia mucho más cercana a la realidad actual de millones de familias. Por primera vez, los juguetes no tendrán que enfrentarse a otro juguete, sino a la tecnología.

La trama mostrará a Bonnie recibiendo una tablet llamada Lilypad, un dispositivo que rápidamente capta toda su atención y deja a Woody, Buzz y el resto del grupo luchando por recuperar su lugar en el mundo del juego tradicional.

La película propone así una reflexión moderna sobre el impacto de las pantallas y cómo los dispositivos digitales cambiaron la manera en que los chicos se entretienen.

CUÁNDO SE ESTRENA TOY STORY 5

Toy Story 5 llegará a los cines de Argentina el próximo 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará un día después. También habrá funciones especiales de preestreno desde el 17 de junio.

El elenco original regresará completo con las voces de Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. También volverá Tony Hale en el papel de Forky.

Entre las nuevas incorporaciones aparecen Anna Faris como Lilypad, además de Conan O’Brien y Ernie Hudson. Ahora, la llegada de Bad Bunny terminó de convertir a la película en uno de los estrenos más comentados del próximo año.