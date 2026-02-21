Un video que se volvió viral en cuestión de horas volvió a poner a Bad Bunny y a Wanda Nara en el centro de la escena. Las imágenes, grabadas en el estadio de River Plate durante el último show del cantante el pasado fin de emana muestran lo que muchos usuarios interpretaron como un “ninguneo” del artista hacia la mediática.

En la grabación del usuario de TikTok @augustodivita se puede ver el momento en que la conductora, que estaba en “la casita” junto a otros artistas e influencers, sacó su celular de su cartera y le pidió al puertorriqueño una selfie. Gesto que sorprendió ya que a ese sector del escenario no se podía ingresar con teléfonos.

El video viral de Wanda Nara y Bad Bunny en la "casita" (Foto: captura de Tiktok/@augustodivita).

Sin embargo, la reacción del artista fue lo que más llamó la atención ya que habría ignorado por completo a la empresaria: “Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba”, señaló el usuario en el video que se hizo viral en las últimas horas. Mientras algunos aseguraron que se trató de un desplante evidente, otros defendieron al músico y señalaron que simplemente estaba concentrado en la dinámica del show.

ASEGURAN QUE WANDA NARA PAGÓ UNA FORTUNA PARA ENTRAR A LA “CASITA” DE BAD BUNNY

La presencia deWanda Nara en la famosa “casita” de Bad Bunny en el tercer show que dio en el estadio de River en fin de semana desató un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo argentino. En Intrusos, Marcela Tauro dio a conocer el monto que la mediática habría abonado para star al lado del artista del momento.

“Acá me dicen ‘7 millones de pesos salía entrar a la casita’”, dijo la panelista y Natalie Weber sumó: “Para mí, ella pagó,el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

Wanda Nara en "la casita" de Bad Bunny en el tercer show del artista en Argentina (Foto: redes sociales).

“Los influencers que fueron pagaron”, sumó Tauro en el programa deAméricay reveló el nombre del influencer que contó que pagó para estar en “la casita” de Bad Bunny:“Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

