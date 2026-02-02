Bad Bunny fue el gran protagonista de los Premios Grammy 2026 al quedarse con el galardón más importante de la noche: Álbum del Año.

La ceremonia, correspondiente a la edición número 68 de los premios que entrega la Academia de la Grabación, se llevó a cabo en la imponente Crypto.com Arena de Los Ángeles y volvió a reunir a las figuras más influyentes de la industria musical internacional.

La gala de los Premios Grammy 2026 estuvo nuevamente conducida por Trevor Noah, quien se despidió del rol de anfitrión tras seis ediciones consecutivas al frente del evento.

El comediante, que también se desempeñó como productor ejecutivo de la ceremonia, aportó su habitual tono irónico y distendido en una noche marcada por grandes shows en vivo, homenajes y momentos emotivos.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó la estatuilla más importante Por: REUTERS

El momento más esperado llegó sobre el final, cuando Harry Styles fue el encargado de anunciar el premio a Mejor Álbum del Año. La estatuilla quedó en manos de Bad Bunny por su trabajo Debí tirar más fotos, un disco que fue ampliamente elogiado por la crítica y el público por su profundidad emocional, su experimentación sonora y su capacidad para mezclar ritmos latinos con influencias contemporáneas.

Al subir al escenario, el artista puertorriqueño recibió una ovación cerrada y se mostró visiblemente emocionado.

EL CONTUNDENTE DISCURSO DE BAD BUNNY QUE HIZO REFERENCIA A DONALD TRUMP

En su discurso, agradeció a su equipo, a su familia y a sus fans, destacando la importancia de representar la cultura latina en escenarios globales y de poder contar historias personales a través de la música.

“Este álbum nació desde recuerdos, desde lo que somos y de lo que dejamos atrás. Gracias por escucharlo con el corazón”, expresó.

Después, el artista fue al hueso: “No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos humanos y somos americanos”.

La frase resonó fuerte en un contexto donde la retórica migratoria en Estados Unidos sigue generando polémica y temor entre millones de personas.

El artista aprovechó la plataforma global de los Grammy para poner el foco en la situación de los inmigrantes y reclamar por sus derechos. El público respondió con una ovación que dejó en claro el impacto de sus palabras.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”

Pero el mensaje de Bad Bunny no se quedó solo en la denuncia. También hubo espacio para la reflexión y el llamado a la unidad: “Sé que es difícil no odiar en estos días.

El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor”, expresó, visiblemente emocionado.

El cantante pidió a sus seguidores que no caigan en la trampa de la división: “Nosotros no los odiamos a ellos; nosotros amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y esa es la forma de hacerlo: con amor”.

El temor a las redadas y el boicot a Estados Unidos

El compromiso de Bad Bunny con la causa migrante no es nuevo. Durante 2025, el artista tomó la decisión de excluir a los Estados Unidos continentales de su gira internacional “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. En entrevistas anteriores, explicó que temía por la seguridad de sus fanáticos latinos ante posibles redadas del ICE en los estadios.

Por eso, su presencia en los Grammy cobró aún más peso: eligió el escenario más importante de la música anglo para visibilizar la situación de millones de inmigrantes en territorio estadounidense.

Repercusiones y expectativa por el Super Bowl

El discurso de Bad Bunny promete seguir generando repercusiones políticas y sociales durante toda la semana. El foco ahora está puesto en su esperada presentación en el Super Bowl del próximo domingo, donde se espera que el artista vuelva a levantar la voz por los derechos de la comunidad latina y migrante.