Bad Bunny sigue haciendo historia en la Argentina. A menos de un mes de su llegada a Buenos Aires, el artista más escuchado del mundo habilitó nuevos sectores y localidades para sus tres shows en el Estadio River Plate (los días 13, 14 y 15 de febrero), en el marco de su aclamado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Nuevos sectores habilitados para Bad Bunny en River

Debido a la configuración del escenario, se suman nuevas ubicaciones para vivir una experiencia todavía más cercana al show:

Stage A

Stage B

Los Vecinos

Además, se podrán adquirir entradas en todas las ubicaciones disponibles para las tres fechas en River Plate.

Cuándo y cómo comprar entradas para Bad Bunny en River

La venta de entradas comenzará el lunes 26 de enero a través de AllAccess.com.ar, con los siguientes tramos:

Preventa BBVA Visa

Lunes 26 de enero a las 12 hs

Beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa

Venta general

Lunes 26 de enero a las 16 hs

Todos los medios de pago

Continúa el beneficio de 12 cuotas sin interés con BBVA Visa

Precios de los nuevos sectores y localidades

Por cambios en el escenario, estos son los valores de las entradas habilitadas:

Stage A: $420.000 + SC

Stage B: $420.000 + SC

Los Vecinos: $400.000 + SC

Campo delantero: $350.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000 + SC

Plateas Sivori media: $240.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000 + SC

Campo general: $175.000 + SC

Platea Sivori alta: $120.000 + SC

Bad Bunny y un tour mundial histórico

Bad Bunny se encuentra recorriendo 55 ciudades con su tour mundial, que comenzó en noviembre de 2025 y presenta su último álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, material que alcanzó el puesto #1 del Billboard 200 y lideró el Top Latin Albums durante 16 semanas consecutivas.

Tras romper récords con su residencia en Puerto Rico, “No Me Quiero Ir de Aquí”, donde vendió más de 400.000 entradas, el artista regresa a Latinoamérica, Europa y suma por primera vez países como Australia, Japón y Brasil.

Esta gira marca además:

Su regreso a Europa por primera vez desde 2019

Su vuelta a Latinoamérica tras el éxito del World’s Hottest Tour

Un nuevo hito cultural celebrando las raíces puertorriqueñas

Tres fechas confirmadas de Bad Bunny en Argentina

Como parte de este tour histórico, Bad Bunny visitará la Argentina con tres shows agotables:

13 de febrero – Estadio River Plate

14 de febrero – Estadio River Plate

15 de febrero – Estadio River Plate

Récords, impacto global y compromiso social

Bad Bunny continúa consolidando su impacto mundial: se convirtió en el primer artista latino en ingresar 100 canciones al Billboard Hot 100, rompió récords en el Tiny Desk de NPR y protagonizó la última campaña de Calvin Klein Underwear, fotografiado por Mario Sorrenti.

Además, una parte de la recaudación de las entradas será destinada a la Fundación Good Bunny, que apoya a niños y jóvenes de comunidades vulnerables fomentando el desarrollo en música, artes y deportes.