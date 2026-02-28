Si bien Matilda nació un 15 de diciembre fue recién este último sábado de febrero que Luciana Salazar hizo una mega fiesta con todos sus amigos y familiares.
Con Dionisio Mendoza como su más íntimo compinche, la nena celebró los 8 años con temática k-pop y hasta se hizo una enorme trenza de color violeta, como las guerreras que son furor en Netflix.
Además estuvieron Liliana Moreso y Fernando Salazar, los abuelos de la niña, quienes quedaron retratados por la cámara de Ciudad.
Obvio, también dijo presente Evangelina Salazar, la tía abuela de Matilda.