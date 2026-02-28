Si bien Matilda nació un 15 de diciembre fue recién este último sábado de febrero que Luciana Salazar hizo una mega fiesta con todos sus amigos y familiares.

Con Dionisio Mendoza como su más íntimo compinche, la nena celebró los 8 años con temática k-pop y hasta se hizo una enorme trenza de color violeta, como las guerreras que son furor en Netflix.

Además estuvieron Liliana Moreso y Fernando Salazar, los abuelos de la niña, quienes quedaron retratados por la cámara de Ciudad.

Matilda Salazar. (Foto: Movilpress)

Obvio, también dijo presente Evangelina Salazar, la tía abuela de Matilda.

Las fotos exclusivas del cumple de Matilda Salazar

Adriana y Dionisio Mendoza. (Foto: Movilpress)

Matilda Salazar. (Foto: Movilpress)

Fernando Salazar, Liliana Moreso y Evangelina Salazar. (Foto: Movilpress)

Matilda y Luciana Salazar. (Foto: Movilpress)

Dionisio Mendoza en el cumple de Matilda Salazar. (Foto: Movilpress)

Gabriel Alfaro y su hijo Gaultier en el cumple de Matilda Salazar. (Foto: Movilpress)