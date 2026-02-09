El vínculo de Roberto Giordano con Jeffrey Epstein pusieron el foco sobre el presunto negocio de la prostitución vip, o el delito de trata de personas, y Luciana Salazar fue descarnada al explicar la mecánica de las propuestas indecentes y su respuesta.

“Por más que yo ya era famosa las propuestas venían igual”, aclaró Luli sobre sus participaciones en los desfiles del peluquero en Punta del Este a principios de los 2000′.

“De hecho, en un momento me aparté de la agencia con la que trabajaba sin precisar por qué (ahí), porque no me gustaba cómo se manejaban. Decidí seguir sola por cosas que para mí no eran decentes”.

Luciana Salazar en la noche de verano de Punta del Este 2026 (Foto: RS Fotos).

Ahí Salazar fue explícita con las indirectas que le llegaban: “¿Querés conocer a tal persona? Tal persona te quiere conocer...”.

El comienzo de Luciana Salazar como ícono sexy

“Yo arranqué a los 21 años y sólo hacía publicidades de televisión. Mis papás querían que terminara el colegio...”, continuó.

Y especificó: “Lo que me llabana la atención era dónde tenían que ser los encuentros, ¡y que tenía que ir sola!“.

“Yo tenía una personalidad bastante fuerte y no me dejaba”, cerró Luciana Salazar.