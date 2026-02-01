La desclasificación de más de tres millones de documentos del Caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacudió al mundo la semana pasada. Entre los archivos, que incluyen más de 2000 videos y 180 mil imágenes, surgieron detalles inéditos el empresario y sus conexiones con figuras internacionales como el argentino Roberto Giordano.

Uno de los nombres que apareció sorpresivamente en los reportes fue el del reconocido peluquero argentino. Según los extractos bancarios oficiales, Roberto Giordano habría recibido varias transferencias de dinero de Epstein, la mayoría por montos entre los 500 mil y un millón de dólares.

Las transferencias de Jeffrey Epstein a Roberto Giordano (Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos)

Los archivos revelaron que Epstein realizó giros bancarios al estilista argentino en distintas oportunidades. Si bien no se detalló el motivo de las transferencias, la información generó un fuerte revuelo por la magnitud del caso y la figura del financista, considerado uno de los depredadores sexuales más notorios de este siglo.

CÓMO SON LOS ARCHIVOS QUE REVELAN LA RELACIÓN ENTRE JEFFREY EPSTEIN Y ROBERTO GIORDANO

Además, los documentos confirmaron que Epstein estuvo en Uruguay en diciembre de 2016, un destino habitual para Giordano, quien solía organizar allí sus famosos desfiles de modelos durante el verano. La visita del magnate quedó registrada en un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En esos mensajes, fechados el 29 de diciembre de ese año, Epstein pospuso un encuentro con Barak alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

Roberto Giordano falleció en noviembre de 2024 a los 79 años. En sus últimos años, el estilista se radicó en Uruguay y se mantuvo alejado de los flashes tras ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes a más de 500 empleados.

La aparición de su nombre en los documentos desclasificados del magnate Jeffrey Epstein vuelve a ponerlo en el centro de la escena, ahora vinculado a uno de los escándalos internacionales más graves de las últimas décadas.

