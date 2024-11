Este viernes se conoció la muerte de Roberto Giordano, el emblemático estilista de los famosos que forjó un verdadero imperio con decenas de sucursales en todo el país, pero también un personaje que dejó varias frases que quedaron grabadas en el imaginario popular.

Debido a la inusitada fama que cobró en la década de 1990 con su cadena de peluquerías, Giordano era frecuentemente entrevistado por la prensa, pero también se convirtió en un personaje popular y reconocible por el público masivo, y ahí es donde surge su primera gran frase.

El 27 de noviembre de 1995, en el estacionamiento del estadio Monumental de River Plate, Giordano inmortalizó una frase que se convirtió en icónica y que es repetida a diario por miles de argentinos. Al intentar evitar ser agredido por hinchas del millonario, Roberto exclamó: “¡Por favor, no me peguen! ¡No me peguen, soy Giordano!”, y el tiempo se encargó de hacer el resto.

UN REPASO POR LAS FRASES MÁS LLAMATIVAS DE ROBERTO GIORDANO A LO LARGO DE SU CARRERA

Otra de las frases más emblemáticas del estilista devenido en conductor de los desfiles más mediáticos de Punta del Este fue durante una entrevista. “Como estamos compartiendo esta charla los dos quiero decirles que ¿cuánto ‘osígeno’ le quita realmente un auto, una combustión del auto…?”, comenzó.

Sin poder redondear la pregunta, continuó: “Equivale a cuántas árboles se necesitan para eh… evitar justamente que el árbol que da ‘osígeno’ eh… indudablemente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad”, agregó.

En enero de 2010, en medio de cuestionamientos por su situación impositiva, Giordano organizó un desfile en Punta del Este. Al enterarse de que representantes de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)) estaban presentes, reaccionó con ironía y humor. Desde el Hotel Conrad, comentó: “Los de la DGI pidieron seis asientos. ¿Dónde están sentados? Uno andaba por ahí tomando mate… no tenemos nada que esconder” y pidió un aplauso para las autoridades impositivas.

Pero no fueron estas las únicas frases que se le atribuyeron al peluquero ya que en las transmisiones en vivo de sus desfiles se escucharon: “¡Qué noche, Teté!”, “Moviendo las cabezas”, y “Contra viento y marea”, entre otras.

