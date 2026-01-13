Luciana Salazar suele compartir con sus seguidores distintos momentos de la vida cotidiana junto a su hija Matilda, y esta vez sorprendió al mostrar un pequeño gran paso en la infancia de la nena.

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó fotos donde se la ve a la niña luego de maquillarse sola por primera vez y luciendo sus manos recién arregladas.

En las imágenes, la pequeña posa sonriente, con un look delicado y prolijo, maquillaje suave en tonos rosados y detalles sutiles que reflejan su entusiasmo por experimentar frente al espejo.

Matilda Salazar se maquilló sola por primera vez y se hizo las manos (Foto: Instagram/@salazarluli).

Junto a una de las fotos, Salazar escribió con orgullo: “Ella ya aprendió a maquillarse”, mientras que en otra, enfocando las uñas pintadas, agregó una sola palabra que lo dijo todo: “Coqueta”.

El posteo rápidamente generó ternura entre los seguidores de la mediática, quienes suelen destacar el vínculo cercano entre madre e hija y la manera en la que Luciana acompaña cada etapa del crecimiento de Matilda.

EL VESTIDOR DE MATILDA SALAZAR A LA VENTA

El vestidor de Matilda es un verdadero paraíso para quienes buscan ropa de diseño para chicos. Entre los destacados, aparecieron zapatillas de marcas internacionales a precios que van desde $7.000 y $5.000 hasta modelos exclusivos que llegan a $192.000: “Eso es una marca, son casi únicas, $192.000 pesos, una zapatillita usada en buen estado, es una marca muy, muy top”, remarcaron en Puro Show.

Luli Salazar puso a la venta su ropa de lujo usada de su hija Matilda (Foto: captura de eltrece).

Lasbotitas de inviernose ofrecen a$52.000 y $72.000, mientras que losvestiditos de princesa–ideales para cumpleaños o eventos especiales– se consiguen desde$57.000.“Todo está en buen estado. Yo calculo que lo debe haber usado una vez cada una. Así que están a estrenar. Es una gran oferta”, comentaron en el programa deeltrece.

