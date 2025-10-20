Luciana Salazar festejó el Día de la Madre junto con su hija Matilda y publicó un book de fotos donde se las vio con el outfit combinado.

En las imágenes se ve a madre e hija con mismos estilos y tonos. Luciana con un pantalón engomado marrón oscuro, con botas hasta las rodillas a tono y un chaleco sastrero color nude.

Luciana y Matilda Salazar combinaron outfits para el Día de la Madre | Créditos: @salazarluli

Su hija lució un vestido beige con detalles blancos, una blusa también blanca y una trenza con un moño a tono.

Luciana y Matilda Salazar combinaron outfits para el Día de la Madre | Créditos: @salazarluli

Luciana y Matilda Salazar combinaron outfits para el Día de la Madre | Créditos: @salazarluli

EL POSTEO DE LUCIANA SALAZAR

Además de mostrar que estaba en composé con su hija, Luciana sumó a Marcelo Polino, periodista e íntimo amigo.

Luciana y Matilda Salazar combinaron outfits para el Día de la Madre | Créditos: @salazarluli

En su posteo, la actriz escribió una frase escueta, pero contundente: “Un clásico del día de la madre junto a ellos”.