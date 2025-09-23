Por más que Yanina Latorre haya asegurado no estar notificada, Luciana Salazar compartió en Stories los documentos que demuestran que la panelista de LAM quedó al borde de la cárcel.

“La Cámara Civil ratificó la cautelar de mi hija contra Yanina Latorre. Ella la violó y está presentada una denuncia penal, ya que es un delito”, contó la modelo sobre el expediente de la Sala B.

Entonces, Luciana hizo otra publicación donde se lee que la niña merece una “protección especial” dada su “situación de vulnerabilidad” y chicaneó a Yanina: “Ella dice que nunca se metió con menores, pero la Justicia dice otra cosa”.

En ese punto, Salazar desafió a Latorre: “Seguí hostigándome y hablando mal de mí que no te tengo miedo. Al contrario. Que una persona como vos hable mal de mí quiere decir que estoy haciendo todo bien”.

Luciana Salazar mostró los dictámenes de la Justicia contra Yanina Latorre. (Foto: @salazarluli)

El planteo de la defensoría de menores y la escalada al fuero penal

En otro posteo Luciana destaca el pedido de la defensoría de menores que acredita “el incumplimiento de la cautelar”, por lo que “corresponde hacer efectivo apercibimiento dispuesto”, que podría derivar en algunos días de arresto domiciliario.

Al final, Luciana Salazar expuso el pedido del juez civil al penal para la investigación del delito de desobediencia de la cautelar.

