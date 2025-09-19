Yanina Latorre le regaló al público de LAM un momento tan inesperado como gracioso: la panelista reaccionó ante la posibilidad de que Estefi Berardi vuelva al programa revolcándose en el piso del estudio, fingiendo malestar y desagrado.

Vale recordar que Berardi se fue del ciclo de Ángel de Brito en junio de 2023, antes de lo pactado, debido a sus fuertes cruces y diferencias con Latorre.

“Me molestan las difamaciones y agresiones de Yanina. Me voy por ella”, había dicho Estefi en aquel entonces.

En ese marco, el conductor de LAM contó que Berardi renunció a Los Profesionales de Siempre, y la actuación de Yanina no tuvo desperdicio.

Captura de pantalla de América, LAM.

YANINA LATORRE SORPRENDIÓ A TODOS AL TERMINAR REVOLCÁNDOSE EN EL PISO POR UNA “MALA NOTICIA”

Ángel de Brito: -Otra desgracia, Estefi Berardi renunció a Los Profesionales.

Karina Iavícoli: -Y decile lo que dijiste. ¿Sabés lo que dijo? Que la vas a traer acá…

Yanina Latorre: - ¿Qué estoy pagando? Porque le dije pelo sucio a Farro, lo voy a pagar toda la vida (risas) ¿Vos vas a traer a Berardi?

Ángel: -No, yo no... ¡Ay, cómo llegamos acá! Lo que yo decía es que, si se fue de Los Profesionales, si quiere volver a LAM que fue el programa que le dio su fama, le damos la bienvenida de nuevo... Vamos recogiendo gente.

Yanina: -La verdad, no me importa…

Foto: Captura (América)

POR QUÉ ESTEFI BERARDI SE ALEJA DE LA TELEVISIÓN

Estefi Berardi contó los motivos de su salida de Los Profesionales de Siempre y sorprendió al revelar que deja la televisión para dedicarse de lleno a su agencia de marketing.

“Abrí mi agencia de marketing este año. Es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto, empecé haciéndolo muy tranqui y empecé a crecer muy rápido”, dijo en nota con LAM.

“Hoy tengo mucha demanda de clientes y manejo la comunicación de un montón de empresas”, relató Estefi con entusiasmo.

La expanelista de Flor de la Ve aclaró que su decisión no tiene que ver con conflictos internos, sino con un cambio personal: “Me está yendo muy bien y siento que mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso en este proyecto. Mi intuición me decía que sí, porque ya no podía hacer todo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.