Yanina Latorre no suele dar muchas vueltas a la hora de exponer a las figuras de la farándula, pero este miércoles decidió darle un cambio de rumbo a su carrera mediática y mandó al frente a una de sus compañeras: Mónica Farro.

En LAM, Ángel de Brito llevaba adelante un debate caliente entre sus “angelitas”, que se debatían entre sus preferencias por Fernanda Iglesias o un periodista de espectáculos con el que suele mantener enfrentamientos mediáticos.

Yanina Latorre y Mónica Farro (Fotos: capturas América TV)

“Fernanda decía acá que Dente ‘horneaba pan’, que se sacaba los mocos en vivo”, recordó Marcela Feudale, mientras que Farro reveló que a ella “la ama”. “¿Y a vos quién te preguntó?”, la chicaneó Yanina.

YANINA LATORRE EXPUSO UNA SERIA CONDICIÓN DE MÓNICA FARRO EN VIVO

“¿Quién te dio vela en este entierro, Faro? Al final tenía razón Archimó, que decía que te vendés sola”, le siguió la corriente De Brito. Sin embargo, la cámara comenzó a enfocar a Latorre, que gesticulaba, haciendo “viento”, con la mano.

“¿De qué te reís?”, quiso saber el conductor, a lo que ella contestó sin pruritos: “No, yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”. La cámara enfocó entonces a la ex vedette, muy avergonzada.

Yanina Latorre y Mónica Farro (Fotos: capturas América TV)

“¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”, protestó la uruguaya, pero Yanina le contestó: “¡Me lo acabás de decir!”. “¡Qué feo lo que acabás de decir!”, le reprochó De Brito, en tanto que Mónica aclaró que ella “se ríe de muchas cosas, pero de eso no”.

Fiel a su estilo, Latorre no sólo no pidió disculpas, sino que tampoco se reatractó o reflexionó sobre su actitud.

