Yanina Latorre reveló que Dora Caamaño, su madre, fue sometida a una operación delicada tras detectarle un tumor maligno en el cuero cabelludo.

La panelista relató, con la voz quebrada, que la situación la tiene angustiada. “Hoy la operaron a mamá. Ella tomó mucho sol en otra época y es difícil que no se exponga ahora. Empezó a tener muchas lastimaduras en el cuerpo y le salió una muy fea en el cuero cabelludo”, explicó.

Yanina Latorre con su mamá Dora, en Miami. Fuente: Instagram.

El diagnóstico y la intervención

Según detalló Latorre, los médicos dieron rápidamente con el diagnóstico y actuaron de inmediato. “Dimos con el mejor oncólogo y la operaron, le sacaron un tumor maligno del cuero cabelludo”, reveló.

La intervención fue intensa: “Le rasparon todo. Está bien, bárbara. Salió, la llevé a la radio conmigo, se fue con Diego a casa y está cuidada”, contó Yanina, intentando llevar tranquilidad a quienes siguen de cerca la salud de Dora.

Lo que viene: una cirugía más compleja

Sin embargo, la preocupación no terminó ahí. Latorre adelantó que este miércoles su mamá deberá enfrentar una nueva operación. “Le tienen que reconstruir el cuero cabelludo, es una intervención más delicada y larga, y le van a sacar todos los tumores de los brazos y las piernas”, explicó.

El apoyo y el cansancio emocional

A pesar del difícil momento, Yanina destacó el trato recibido por parte del equipo médico: “Va a estar bien, todos los médicos ven LAM, la trataron re bien. Pero es cansador”, confesó, dejando en claro el desgaste emocional que atraviesa.

La panelista se mostró agradecida por el apoyo y aseguró que, aunque el proceso es agotador, confía en la recuperación de su mamá.