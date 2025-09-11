Se conocieron las nominaciones a los Martín Fierro 2025, en un especial transmitido por Telefe y conducido por Luis Ventura junto a Vero Lozano.

Como suele ocurrir, las ternas no pasaron desapercibidas y generaron tanto festejos como críticas por las figuras ausentes y por la mezcla de perfiles que compiten en una misma categoría, desde programas periodísticos hasta magazines y ciclos de entretenimiento.

Entre las voces más filosas apareció Yanina Latorre, quien en su programa no dudó en cuestionar a APTRA y poner el foco en la terna de panelistas. Con su estilo directo, disparó: “La terna de panelistas es injusta. Paulita Varela, Analía Franchín, ¡Nancy Pazos!”.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

EL RECONOCIMIENTO DE YANINA LATORRE A NANCY PAZOS

Lo llamativo fue que, más allá de su histórico enfrentamiento con Nancy Pazos, Latorre sorprendió al reconocer públicamente su labor profesional. “Nancy tendría que estar ternada. Es una gran panelista, labura, tiene data, se manda con todo”, afirmó.

Incluso destacó la importancia de la periodista dentro del ciclo de Georgina Barbarossa, nominado en esta edición: “La gente busca el programa de Georgina para ver lo que va a decir Nancy”.