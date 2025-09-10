El mito de que el premio Martín Fierro se puede comprar persiste con el paso del tiempo, y este miércoles Luis Ventura dio una sugestiva respuesta al explayarse sobre la transparencia de la gala más polémica de Argentina.

“Me ofrecen plata y todo lo que quieran imaginar... De todo”, blanqueó el presidente de Aptra.

Entonces, Fernanda Iglesias consultó si aceptaba las dádivas, a lo que Ventura bromeó: “Según Javier Milei sí acepto. Dice que los periodistas somos ensobrados”.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Ahí, Iglesias insistió: “¿Aceptás?”. A lo que Luis replicó: “Yo sé que estás buscando el título, Fernanda, pero bueno, yo qué sé...”.

El enojo de Luis Ventura con Fernanda Iglesias

Como la panelista de Puro Show desafió a que desmienta sin vueltas aceptar sobornos, Ventura se indignó: “Preguntármelo es poner en tela de juicio mi moral”.

Y Luis Ventura remató: “Muchas veces se pregunta justamente buscando el título. Yo no lo veo mal, ojo. De la misma manera, si me preguntan con un groteo, respondo con un grotesco”.

Al final se desmarcó de la leyenda de que Nicolás Repetto habría comprado el primer Martín Fierro de Oro: “A mí no me consta. Sí que hubo miles de rumores, Yo hace 10 años que estoy ahí, voy por los 12 en Aptra...″.