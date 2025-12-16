Matilda, la hija de Luciana Salazar, cumplió 8 años este 15 de diciembre. En las redes, la feliz mamá mostró cómo sorprendió a su hija con una celebración repleta de detalles y momentos especiales.

En una de las fotos se la ve a la nena posando feliz junto a una caja gigante rodeada de globos de todos los colores.

En otra de las imágenes, madre e hija aparecen juntas, luciendo vestidos azules a tono.

Así fue el festejo de cumpleaños de Matilda Salazar

Matilda Salazar y Dionisio Mendoza

“Así disfruté ayer de mi cumple, con mamá, amigos, en el cole y en el cumple de Sarah (Burlando)”, se lee en el texto que acompaña las fotos, en donde se la ve junto a sus amigos, entre ellos Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, con quien paseó en cuatriciclo.

Luciana Salazar y Matilda Salazar.

Luciana Salazar y Matilda Salazar y Dionisio Mendoza.

Luciana Salazar y Matilda Salazar.

Luciana Salazar adelantó que están preparando una gran fiesta para el 28 de febrero, cuando llegará la tía de Matilda desde España y podrán festejar con toda la familia y amigos.

Cuándo y dónde nació Matilda Salazar

Luciana Salazar con Ana Rosenfeld y la recién nacida Matilda.

Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, nació el 15 de diciembre de 2017 en Sarasota, Florida, Estados Unidos, a través de la gestación subrogada. Su nacimiento fue anunciado por su madrina, la abogada Ana Rosenfeld.



