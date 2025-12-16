Matilda, la hija de Luciana Salazar, cumplió 8 años este 15 de diciembre. En las redes, la feliz mamá mostró cómo sorprendió a su hija con una celebración repleta de detalles y momentos especiales.
En una de las fotos se la ve a la nena posando feliz junto a una caja gigante rodeada de globos de todos los colores.
En otra de las imágenes, madre e hija aparecen juntas, luciendo vestidos azules a tono.
Leé también
Así fue el festejo de cumpleaños de Matilda Salazar
“Así disfruté ayer de mi cumple, con mamá, amigos, en el cole y en el cumple de Sarah (Burlando)”, se lee en el texto que acompaña las fotos, en donde se la ve junto a sus amigos, entre ellos Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, con quien paseó en cuatriciclo.
Luciana Salazar adelantó que están preparando una gran fiesta para el 28 de febrero, cuando llegará la tía de Matilda desde España y podrán festejar con toda la familia y amigos.
Cuándo y dónde nació Matilda Salazar
Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, nació el 15 de diciembre de 2017 en Sarasota, Florida, Estados Unidos, a través de la gestación subrogada. Su nacimiento fue anunciado por su madrina, la abogada Ana Rosenfeld.