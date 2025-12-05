Luli Salazar decidió abrir las puertas de su vestidor y lanzó un emprendimiento que ya está dando que hablar: puso a la venta su ropa de lujo y la de su hija Matilda. Los precios de las prendas, que van desde opciones accesibles hasta cifras que dejan boquiabierto a más de uno, generaron revuelo en redes y en el programa Puro Show, donde analizaron cada detalle del nuevo negocio de la modelo.

Vestidos, monos y prendas de marcas internacionales aparecen en la lista, con talles XS, S y XXS. “Tiene que tener una figura muy especial para usar las cosas que tiene Luli”, bromearon en el programa.

Luli Salazar puso a la venta su ropa de lujo usada (Foto: captura de eltrece).

Los precios varían: hay vestidos desde $28.000 y $30.000, pasando por opciones de $45.000 y $78.000, hasta llegar a un modelo que impactó a todos: $1.320.000. “Esa marca está tapada, pero es internacional. 1.000 dólares por un vestido que vale 4.000”, detallaron.

“Está muy barato, en serio, porque no existe un precio en un local. Pero el tema es ese, el tema es tener, ser flaquita como Luli para poder pasarle”, comentaron entre risas en la emisión de eltrece.

EL VESTIDOR DE MATILDA SALAZAR A LA VENTA

El vestidor de Matilda es un verdadero paraíso para quienes buscan ropa de diseño para chicos. Entre los destacados, aparecieron zapatillas de marcas internacionales a precios que van desde $7.000 y $5.000 hasta modelos exclusivos que llegan a $192.000: “Eso es una marca, son casi únicas, $192.000 pesos, una zapatillita usada en buen estado, es una marca muy, muy top”, remarcaron en Puro Show.

Luli Salazar puso a la venta su ropa de lujo usada de su hija Matilda (Foto: captura de eltrece).

Las botitas de invierno se ofrecen a $52.000 y $72.000, mientras que los vestiditos de princesa –ideales para cumpleaños o eventos especiales– se consiguen desde $57.000. “Todo está en buen estado. Yo calculo que lo debe haber usado una vez cada una. Así que están a estrenar. Es una gran oferta”, comentaron en el programa de eltrece.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.