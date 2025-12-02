Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la conversación mediática tras una entrevista en la que enfrentó dos temas que desde hace años flotan entre rumores, especulaciones y versiones sin pruebas. La modelo fue consultada por una supuesta relación con Lionel Messi, algo que jamás fue confirmado y que siempre generó tensión cuando salía a la luz. Su reacción volvió a despertar curiosidad y titulares.

Durante una charla con Revista Caras, la periodista fue directa con la pregunta que muchos evitaron en el pasado: “¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?”.

La respuesta de Luciana Salazar fue breve pero explosiva en su efecto. “No puedo contestar”, afirmó con incomodidad. Esa frase, lejos de cerrar el tema, lo reavivó por completo. No hubo desmentida ni confirmación, simplemente un silencio sugerente que alcanzó para encender nuevamente el debate en redes y en los programas de espectáculos.

Luciana Salazar y Lionel Messi, ¿tuvieron un romance en secreto?

EL OTRO ROMANCE DESCONOCIDO DE LUCIANA SALAZAR

En cambio, cuando la conversación pasó a otro de los grandes nombres vinculados a su historia sentimental, Salazar dejó de lado el misterio.

Esta vez sí decidió hablar del cantante mexicano. Luis Miguel fue, según ella misma reconoció, parte importante de su pasado amoroso. “Sí, estuve con él”, admitió antes de remarcar que no le gusta exponer detalles de su intimidad.

La modelo ya había deslizado la relación en otras ocasiones, pero nunca hasta ahora lo había confirmado con tanta claridad.