La puja judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando una nueva audiencia de conciliación en el Juzgado Civil n°85 volvió a terminar sin acuerdo. Pero esta vez, el foco no estuvo solo en los abogados ni en los cruces mediáticos, sino en el impacto que el conflicto tiene sobre Matilda, la hija de la modelo que, con apenas ocho años ya empieza a poner en palabras lo que siente.

Del lado de Martín Redrado, solo trascendió lo formal: el economista confirmó ante los medios que fue fijada una nueva audiencia de conciliación en un mes. Su abogada, Mariana Gallego, reiteró que rige confidencialidad sobre lo tratado y evitó dar detalles frente a las cronistas de Intrusos y LAM.

A la salida de la audiencia, Luciana Salazar habló con la prensa y contó que no llegó a cruzarse con Redrado, aunque su abogado le comentó que el economista habría esperado hasta último momento. “Parece que me quería ver”, ironizó, pero enseguida dejó en claro que lo que más le preocupa es el efecto de la disputa en su hija.

LA FRASE LETAL DE MATILDA, LA HIJA DE LUCIANA SALAZAR, SOBRE LA PELEA LEGAL CON MARTÍN REDRADO

Según relató Luciana, Matilda solo conoce lo estrictamente necesario sobre el conflicto. “Sabe lo que puede saber una niña de casi ocho años”, explicó. Sin embargo, la nena sorprendió a su mamá con una frase que la dejó helada: “Yo iba a tener un papá”.

Esa confesión, según la mediática, resume la confusión y el deseo de la nena de entender por qué Redrado ya no ocupa el lugar que tuvo en sus primeros años. “Lo que ella te puede decir es eso”, remarcó Salazar, visiblemente movilizada.

Pero la nena fue más allá y hasta intentó aconsejar a su mamá sobre cómo terminar con la guerra judicial. “Me pregunta si tengo el contacto de Martín para que le escriba, le diga que me pida perdón y así se soluciona todo”, contó Luciana. Para Matilda, una disculpa podría reparar lo que se rompió, aunque su mamá no comparte esa mirada: “Nunca lo voy a poder perdonar, Matilda no sé”, admitió.

CÓMO SIGUE EL JUICIO ENTRE LUCIANA SALAZAR Y MARTÍN REDRADO

Desde el lado de la modelo Ciudad pudo saber que ella está “muy cansada de esta situación” que consideran “por demás injusta”, y revelaron que ella considera que “no hay plata” que pueda pagar por todas las situaciones que ha padecido.

Asimismo, pese a que Redrado dijo no haber visto a Salazar, eso sí ocurrió, aunque como él estaba en una esquina de la sala ella no llegó a divisarlo mientras declaraba. Otra situación en la que sí se vieron las caras fue en un juzgado penal en el que, según los testigos, estaban “prácticamente pegados uno al otro”.

Los mismos testigos revelaron que, pese a las denuncias y el quiebre total de la relación, el economista se comporta “de manera respetuosa con su ex y no genera ningún tipo de situación incómoda” pese a lo fuerte que resulta la disputa.

Respecto a la nueva audiencia pedida por el juez que interviene en la causa, tanto Salazar como sus abogados no creen que se vaya a concretar ya que creen que el litigio no tiene instancia de negociación y pasará directamente a juicio.

