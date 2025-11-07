Luciana Salazar eligió el sofisticado restaurante Osaka Concepción para celebrar su cumpleaños y lo hizo en clave íntima, lejos de los flashes y el ruido mediático.

La modelo y conductora armó una mesa selecta con su círculo más cercano y disfrutó de una noche cargada de emociones, buena comida y mucha complicidad.

Entre los invitados destacados estuvieron Laura Franco y su esposo, el periodista Darian “Rulo” Schijman, quienes compartieron anécdotas y risas con la homenajeada.

El ambiente fue de total discreción: la consigna era celebrar entre amigos, sin estridencias, en un entorno elegante y sobrio como el que propone Osaka.

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE CUMPLE DE LUCIANA SALAZAR

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

La noche transcurrió entre brindis, platos de la reconocida cocina nikkei y el clásico momento de la torta, cuando Luciana sopló las velitas rodeada del cariño de sus invitados.

Todo estuvo pensado al detalle, incluso la organización, que quedó en manos de Gaby Álvarez. Aunque el reconocido relacionista público no pudo estar presente porque se encuentra en Punta del Este por compromisos laborales, se ocupó de cada aspecto del festejo para que su amiga tuviera una noche perfecta.

El gesto de Álvarez dejó en claro el fuerte vínculo que lo une a Salazar y la importancia de la amistad en este tipo de celebraciones. Así, la modelo vivió un cumpleaños distinto, marcado por la calidez, la buena onda y el sabor único de una noche especial en uno de los spots más exclusivos de la ciudad.