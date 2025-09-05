Luciana Salazar celebró entre lágrimas el fallo judicial que priorizó los derechos de su hija Matilda. En diálogo con el programa Puro Show se quebró al aire y compartió su desahogo.

La emoción pudo más y no pudo contener el llanto después de que la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a su favor en la causa por la manutención de su hija Matilda, en el marco de la disputa judicial con Martín Redrado.

La noticia llegó tras casi dos años de reclamos por parte de la modelo, que exigió el reconocimiento de la paternidad y la cuota alimentaria para la menor hasta los 18 años.

Luli Salazar apuntó contra Martín Redrado en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Aunque el economista todavía puede apelar, la Justicia le dio la derecha a Salazar en segunda instancia y levantó la suspensión que pesaba sobre la causa civil.

LULI SALAZAR: “TENGO FELICIDAD, SIENTO QUE GANÉ UNA GUERRA QUE NO PODÍA SOSTENER MÁS”

En una charla a corazón abierto con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Luciana Salazar relató el calvario que vivió durante el proceso judicial y mediático: “Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de Justicia".

Salazar apuntó directamente contra Redrado y su entorno: "No podía creer que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, de buena familia, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, ensuciaron mi nombre, todo porque que te llamen extorsionadora…" .

Luciana Salazar (Foto: Movilpress)

“Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es más violento que estar pidiendo una cuota alimentaria, me tuve que bancar el título de mala madre”, sentenció Luli conmocionada.

