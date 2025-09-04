Ana Rosenfeld habló en exclusiva con Ciudad luego de que en el programa El Diario de Mariana informaran que Martín Redrado denunció a Luciana Salazar por extorsión y a la reconocida abogada por falso testimonio.

Según explicó el periodista Martín Candalaft en el vivo de América, en la causa el economista asegura haber firmado documentos en presencia de Rosenfeld, que patrocinaba a Salazar, sin contar con la ayuda de un abogado de su parte.

En diálogo con este portal, Ana fue contundente: “Voy a demandar yo a Martín Redrado, no voy a permitir que diga las tonterías que dice. Tengo todos los argumentos para plantearlos. Los convenios se hicieron en el 2014, 2015, 2017 y siempre hubo asesoramiento letrado por parte de Redrado“.

Ana Rosenfeld (Foto: Movilpress).

“Cada vez que yo era convocada por la justicia para declarar, él presentaba un escrito diciendo ‘me opongo a que Ana Rosenfeld declare como testigo’", detalló y remarcó: “Durante 12 veces me postergaban la fecha porque Redrado se oponía a que yo declarara” .

Rosenfeld explicó además que cuando pidió que se le releve el secreto profesional para contar lo que vio Redrado volvió a negarse: “No pude decir nada”.

“Nunca me dejó declarar, así que no puede haber un falso testimonio cuando no declarás”. ANA ROSENFELD SOBRE MARTÍN REDRADO.

Al final, la letrada fue clara sobre la denuncia por supuesto falso testimonio: “Nunca me dejó declarar, así que no puede haber un falso testimonio cuando no declarás”.

ANA ROSENFELD, TAJANTE SOBRE LAS ACUSACIONES DE MARTÍN REDRADO EN SU CONTRA: “NO LO VOY A PERMITIR”

En el ida y vuelta con Ciudad, Ana Rosenfeld dejó en claro que no dejará pasar las acusaciones de Martín Redrado en su contra: “No lo voy a permitir. Estamos hablando de quien fue el presidente del Banco Central, mirá si no va a estar al tanto de cómo se firma un documento así”.

“Pasaron varios asesores por el lado de Martín Redrado, nunca estuvo solo, nunca”, sentenció la abogada a este portal y dejó en claro que tiene todos los elementos para avanzar en la Justicia.

