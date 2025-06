La tensa relación que tuvieron Yanina Latorre y Ana Rosenfeld los últimos tres años se resolvió el miércoles con un acuerdo judicial que ambas firmaron, su reconciliación y un pedido público de disculpas que la panelista tuvo que hacer en LAM frente a la abogada.

El miércoles, Yanina fue entrevistada por Intrusos antes de firmar el acuerdo, ocasión que aprovechó para reconocer que Rosenfeld le ganó el juicio que le había iniciado en medio de su pelea mediática y que, pese a que apeló, “es una batalla que no quiere dar”.

Este viernes, la abogada estuvo invitada a LAM como una panelista más, y allí sacó el tema para darle el pie a que Yanina, que también tiene batallas judiciales con Luciana Salazar y la China Suárez, haga su descargo y asegure que ambas han retomado su amistad de años.

“Tuvimos un juicio, yo lo perdí, apelé en casación… Ahora lo logramos arreglar. Ella me metió otra demanda, tuvimos hace poco una audiencia que no fue cómoda: yo me enojé y me fui. Y pensé, porque la verdad te llamé yo por teléfono, que cuando me equivoco lo reconozco”, dijo Yanina.

“Una cosa es el show televisivo, otra cosa es en la vida”, agregó la panelista, que responsabilizó al abogado Roberto Castillo de su error periodístico. “A mi Castillo, el novio de Cinthia Fernández, que la detesta a Ana, tenía unas clientas que iban contra de ella. A mí Castillo me vende pescado podrido, yo le creo lo que me dice, y me subo a eso”, explicó Latorre.

“Él me habla de una demanda que ella estaba por perder y que ella era culpable de un montón de barbaridades. Yo le creo, y esa demanda no estaba ni presentada. Finalmente, cuando Castillo la presentó, la perdió y ella quedó libre de culpa y cargo”, aseguró la panelista.

“La verdad que estar peleando con alguien, que yo acusé de un montón de cosas que no corresponden… Igual es mi responsabilidad porque si a mí Castillo me vende pescado podrido, él es un vivo, pero yo también soy una pelot… que caigo y lo cuento”, agregó.

“Uno tiene que avivarse y, a veces, no contar determinadas cosas. El día de esa audiencia la llamé y le dije ‘paremos un poco la moto, la verdad me pasé tres pueblos, esto está mal’”, recordó Yanina.

“Prefiero pedir disculpas, retractarme, que cerremos todo en la justicia. Lo firmé, me retracté, lo conté acá y en mis programas. Y lo que corresponde es que le pida disculpas porque yo la acusé de cosas que, en la justicia nunca las perdió, sino que las ganó. No quiero seguir en una guerra que no corresponde, lastimando a alguien, que no tengo por qué lastimar porque lo que yo hice fue equivocarme y comprar algo”, cerró Yanina.

