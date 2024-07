Yanina Latorre no se calla nada y buena prueba de ello es que en los últimos días Ana Rosenfeld le ganó una demanda judicial que le inició por calumnias a injurias a raíz de unas declaraciones que hizo en medio de una serie de denuncias de exclientas de la abogada.

Ocurrió hace varios meses cuando Yanina puso al aire en LAM una serie de testimonios de exclientas que le reclamaban a Rosenfeld por cuestiones profesionales y de dinero, y ella aportó su opinión al respecto.

Yanina Latorre perdió el juicio que Ana Rosenfeld le inició por calumnias e injurias (Foto: Instagram / yaniilatorre - Captura eltrece)

A lo largo de este tiempo, Yanina prefirió ir a juicio que negociar, y es por eso que la Justicia la condenó a pagar una cifra que a ella le parece irrisoria, pero además adelantó que piensa “apelar por el honor” ya que considera que ella tenía razón.

CUÁNTO DINERO DEBE PAGARLE YANINA LATORRE A ANA ROSENFELD Y POR QUÉ QUIERE APELAR EL FALLO DE LA JUSTICIA

“Es sobre una información que yo di. Ella dice que es mentira. Yo digo que es verdad, igual llevé testigos y tengo pruebas. Tengo fuentes y tengo pruebas”, dijo Yanina, de visita en el stream de Ángel de Brito, #AngelResponde en Bondi, y reveló la irrisoria cifra que le impuso la Justicia.

Yanina Latorre recordó picante el paso de Ana Rosenfeld por LAM.

“Lo perdí. Son 20 mil pesos. No es para preocuparse”, reveló Yanina, que se mostró más preocupada respecto a la decisión de la Justicia sobre la libertad de prensa que al dinero que deberá abonarle a la mediática letrada a quién “echó” de LAM con sus reacciones.

“Me revienta haber perdido, voy a apelar por el honor. Como no es firme no los pago. Pero voy a apelar. Mi abogada me dijo ´por la dignidad de tu profesión’”, aseguró la “angelita”, y recordó que en todas las causas similares que enfretó, como la Estefi Berardi, resultó “sobreseída” o bien nunca llegó a juicio.

