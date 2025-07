Un nuevo capítulo se escribió en la guerra judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado, y esta vez, fue contundente: la Justicia falló a favor de la modelo y desestimó el intento del economista de imponerle un bozal legal para que no pudiera hablar más de él en los medios.

Según informaron en Puro Show, esta tercera causa fue dictaminada antes de que comenzara la feria judicial y representa otro revés para Redrado, quien pedía una medida cautelar que impidiera a Salazar mencionar su nombre públicamente.

El juez consideró que Luciana tiene todo el derecho a hablar de su vida privada, y además, que ambos son figuras públicas. Incluso se remarcó que Redrado habla del tema con los medios, por lo que no puede exigir silencio del otro lado mientras él mismo sigue exponiendo el conflicto.

Foto: Instagram (@ martinredrado)

Pero eso no es todo. El trasfondo de esta batalla legal incluye una causa madre: una denuncia civil por el incumplimiento de una obligación alimentaria, tras un acuerdo que Redrado firmó ante escribano y con la presencia de la abogada Ana Rosenfeld, comprometiéndose a hacerse cargo de Matilda, la hija de Luciana.

El escándalo no termina ahí. Redrado también enfrenta una causa penal por calumnias e injurias (ya perdida), y otra por una denuncia de extorsión contra Luli, en la que, según trascendió, habría presentado un testigo falso, algo que podría traerle más complicaciones judiciales.

Foto: Captura de Instagram Stories (@salazarluli)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LUCIANA SALAZAR VOLVIÓ A ARREMETER CONTRA MARTÍN REDRADO: “ES UNA PERSONA PERVERSA Y VIOLENTA”

A poco del tremendo descargo que hizo en las redes donde volvió a arremeter contra su ex, Martín Redrado, por la cuota alimentaria de su hija Matilda, Luciana Salazar redobló la apuesta y disparó sin filtro contra su ex.

“Él sigue contestando con mentiras en una situación tan delicada como son los derechos de una menor, que están siendo vulnerados nuevamente. Estamos hablando de una persona totalmente perversa, violenta, porque lo que le hace a una menor, y obviamente lo que también me genera a mí en consecuencia por ser la madre, es inexplicable”, comenzó diciendo Luciana en una nota que dio a Puro Show.

“Primero mintió con todo. Están las pruebas. Primero dijo que no había firmado nada. Hoy hasta subí yo un fallo donde se muestra que él, en su declaración, dijo que había firmado acuerdos hasta la mayoría de la edad de la nena. Miente, dice que no firmó acuerdos con la escribana pública. Dice que no es deudor alimentario, pero porque puso un seguro de caución. Hay muchas artimañas”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Ni siquiera es plata, vamos a aclararlo. Es colegio, que no es plata, y es vivienda, que tampoco es plata, porque saquemos se hace mito de que parece que es plata. Yo no estoy reclamando plata para mí. Él tiene una deuda con una menor, que es Matilda Salazar, que no tiene nada que ver con Luciana Salazar. Yo lo único que hago es hacer valer su derecho porque soy su representante”, sumó.

Luciana Salazar: “Él sigue contestando con mentiras en una situación tan delicada como son los derechos de una menor, que están siendo vulnerados nuevamente. Estamos hablando de una persona totalmente perversa, violenta, porque lo que le hace a una menor, y obviamente lo que también me genera a mí en consecuencia por ser la madre, es inexplicable”.

Y cerró, muy vehemente: “Es macabro. Yo no sé cómo puede dormir esta persona y poner la cabecita en la almohada y dormir tranquilo. Indudablemente, para ser así, tendría que ser un psicópata, porque otra no me cabe”.