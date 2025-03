Finalmente, Luciana Salazar habló fuerte y claro sobre la paternidad de su hija Matilda Salazar, remarcando que su niña fue un proyecto que planearon con Martín Redrado, quien no se habría hecho cargo de su decisión como habría prometido.

“Estas fotos son del día en el que Matilda cumplía tres años y le trajo ese regalo a Nordelta. Mentir y ocultarla. Sos sinestro con ella. Basta con que este hombre les siga mintiendo a todos”, expresó, al pie de las fotos de Martín con Matilda, que prueban que había un vínculo entre ambos.

Luciana expuso a Martín. Foto: IG | salazarluli

Acto seguido, Luciana habló con Puro Show y no solo explicó por qué la Justicia consideraría que Redrado es el padre de su hija, sino también por qué no lleva su apellido.

¿POR QUÉ MATILDA SALAZAR NO LLEVA EL APELLIDO DE MARTÍN REDRADO?

Luciana Salazar aseguró que Martín Redrado es el padre de su hija Matilda.

“Matilda siempre fue su hija en los papeles. Él siempre la quiso mantener oculta. No me mintió porque está firmado. El padre no es solamente biológico o adoptivo, en la justicia hay varios tipos de padres. En la partida dice Matilda Salazar. Dice que nació en Estados Unidos, pero él toma el rol paterno bajo la justicia, con los papeles. Él es más que un padre afín. Acá hay un acuerdo firmado”, sentenció.

Además, explicó por qué no lleva su apellido. “Dada la circunstancia que estamos viendo hoy con él, una persona que está mintiendo en todo, ¿por qué te pensás que en su momento tuvo que estar oculto? Y cuando me preguntaban si era el papá o no, yo dejaba entreverlo entre líneas, no podía decir ni que sí ni que no. Por eso siempre dije que no era biológico”, cerró, contundente.