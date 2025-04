En las últimas horas, Jorge Rial hizo trascender en sus redes una denuncia penal que Martín Redrado presentó contra Luciana Salazar por el delito de extorsión, de la que se hizo eco Viviana Canosa en su ciclo de eltrece.

Ciudad Magazine se comunicó con Luciana para saber más acerca de esta demanda, pero la modelo reveló que esa demanda ya fue rechazada en dos instancias. “En ese juicio yo ya tengo falta de mérito y apelada por él y rechazada por casación”, explicó la mamá de Matilda.

“Él está buscando difamarme y ya hay una falta de mérito ratificada por casación. Claramente está “falsa denuncia” él le hace para dilatar el pago de la cuota alimentaria. Son las artimañas de los deudores porque las causas penales te demoran las civiles”, aseguró Luciana. Ciudad Magazine tuvo acceso a este fallo, que Gabriel Levinas replicó en sus redes sociales.

Por: Hernan Jorge Khatchadourian

LUCIANA SALAZAR ASEGURA QUE LE DENUNCIA PENAL DE REDRADO FUE RECHAZADA EN DOS INSTANCIAS

Ciudad Magazine: -¿O sea que él estaría haciendo una nueva causa penal para dilatar el pago de sus obligaciones?

Luciana Salazar: -No, es la misma denuncia en la que ya tengo falta de mérito y ratificada por casación.

CM: -¿Entonces es una causa que ya está rechazada pero él insiste?

Ls: -No se pueden hacer dos causas por lo mismo. La causa sigue, pero yo ya tengo falta de mérito y ratificada por casación. La falta de mérito es la antesala del sobreseimiento y en esta causa los fiscales no lo acompañan a Redrado, dato no menor.

LUCIANA SALAZAR REVELÓ EL PAPEL CRUCIAL QUE TIENE ANA ROSENFELD EN LA CAUSA QUE LE INICIÓ MARTÍN REDRADO POR EXTORSIÓN

Además, Luciana contó que la denuncia “sigue porque todavía falta que de testimonio la testigo principal”, que no es otra que Ana Rosenfeld.

“Él en su momento, como denunciante, anuló a la testigo principal que es Ana Rosenfeld, no la relevó del secreto profesional. ¿En qué cabeza cabe que una persona que hace una denuncia y quiere llegar a la verdad, anule a la testigo principal?”, se preguntó Luciana.

“Indudablemente es porque no se anima a llegar a la verdad o porque la verdad lo perjudica. Ahora a la jueza la mandó a llamar directamente a Rosenfeld para que testifique, sin importarle lo que diga Redrado”, reveló la modelo.

“Eso es lo que no se entiende, además de que no lo acompañan los fiscales, que son los primeros que reciben la causa. Cuando un fiscal te dice ‘para nosotros no hay delito’, ya te dice mucho”, analizó Salazar.

SE SUPO POR QUÉ MARTÍN REDRADO NO FIGURA EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS PESE A LA DEMANDA CIVIL DE LUCIANA SALAZAR

“Lo que pasa es que un querellante puede seguir impulsando una causa por más que no lo acompañen los fiscales, como ocurre en este caso. A Redrado no lo acompañan ni los fiscales de primera ni los de cámara y eso es todo un tema porque generalmente no hay causas que prosperen sin ese apoyo”, aseguró.

“Él en su momento me hizo una causa por ‘calumnias e injurias’ por llamarlo ‘deudor alimentario’ y la perdió en primera instancia y en Cámara porque la cámara pudo corroborar que en el Juzgado Civil 85 hay una causa por deuda de alimentos”, cerró, Luciana sobre el argumento recurrente de que el economista no está en ningún listado de “deudores alimentarios”.

“Él no está en ese listado porque en el juicio civil él puso un seguro de caución justamente para no figurar en ese registro de deudores. Es una forma de dejar un ‘pagaré’ en el caso de que la Justicia lo intime a pagar y él no pague. El juzgado se asegura así de que esté la plata. Eso no implica de todas formas que esté pagando la cuota alimentaria”, explicó Luciana.

