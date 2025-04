En estos últimos días, se reavivó el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado por Matilda Salazar. Según Luli, con el economista habían decidido traer a la nena a este mundo. Sin embargo, tiempo después, él se habría desligado por completo.

Luego de que Luciana aclarara que Matilda fue un proyecto de los dos -aunque él no es el padre biológico si habría asumido ese compromiso en términos legales- se filtró un audio entre Salazar y Redrado que prueba el vínculo entre él y Matilda.

Se filtró un audio entre Luciana y Martín por Matilda. Foto: Viviana en vivo

En una de las conversaciones que Viviana Canosa puso al aire en Viviana en vivo se puede escuchar a Martín diciéndole que tenía que pedirle permiso a su actual pareja para poder ver a Matilda como había quedado con Luciana tras la separación.

EL AUDIO ENTRE LUCIANA SALAZAR Y MARTÍN REDRADO POR MATILDA SALAZAR

“El tema está planteado, todavía no lo cerré, voy a buscar un momento, tal vez el viernes, para que pueda acompañarme. La idea es hablar de este tema, hablar tranquilos, solos...”, dice Martín Redrado sobre su pareja en diálogo con Luciana Salazar, a lo que la modelo aclara que ella ya sabe que se estaban viendo.

“Que por lo menos yo la pueda llamar o que vos estés cuando... Que la llamemos cuando estés vos, y que le avises. Ella sabe que nosotros nos vemos con la nena. Bueno... No sé qué le pasa a esta mujer, yo no le hice nada. Digo, nada, nada le hice, nada. Mejor no me puedo portar. Me tendrá que hacer un altar esta mujer a mí”, sigue Luciana.

“Ella sabe que nosotros nos vemos con la nena”.

Hacia el final, Martín le aclara que si su pareja se niega a acompañarlo, por lo menos debería saber cuando él ve a Matilda con Luciana.