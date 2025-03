Como ocurre cada cierto tiempo, la guerra judicial entre el Luciana Salazar y Martín Redrado por los alimentos de la pequeña Matilda volvió a copar los medios aunque en esta ocasión los combates en los ciclos de espectáculos constan de revelaciones inéditas sobre ambos.

En este caso, Matías Vázquez logró obtener una serie de datos inéditos de parte del expresidente del Banco Central mediante un amigo en común que le contó él iba a romper el silencio ante la negativa del economista, que asegura que es víctima “del chantaje de la modelo”.

“Él dice en primer lugar que no es el padre (de Matilda), que no es deudor y que hay una lista de deudores en la web que muestra a los deudores y que él no está en esa lista. Solo quiere extorsionar para sacar plata”, leyó Vázquez.

QUIÉN SERÍA EL PADRE DE MATILDA SALAZAR SEGÚN HABRÍA CONTADO MARTÍN REDRADO

“Me amenazaron años con decir secretos ocultos. Me acusaron de deudor y de ser alguien que avasalló mis derechos como pareja. Mintió con embargos de cuentas y con fallos judiciales inexistentes y además quiso enfrentarse a mi carrera como economista tratando de ensuciar mi imagen”, agregó el conductor.

“Yo nunca había escuchado a Redrado hablar de la extorsión”, señaló Vázquez que mostró el certificado de que no es deudor, emitido por la Ciudad de Buenos Aires. “Redrado fue embargado, pero él pidió un seguro de caución, y con esto no puede registrarse más en el listado de deudores alimentarios”, explicó Ángeles Balbiani.

Un amigo en común del economista habló con Matías Vázquez de Puro Show.

Sin embargo, Redrado continuó con sus revelaciones a través de su amigo, y así fue como Matías leyó al aire a quién habría elegido la modelo para ser madre por subrogación de vientre: “Cuando hizo todo el tramiterío habría elegido a un jugador de fútbol americano de 27 años, rubio y de un 1,82″, cerró Vázquez.

