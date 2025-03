En medio del fuerte litigio legal que lleva adelante contra Martín Redrado por cuestiones referidas a su hija, Matilda, Luciana Salazar reveló a cuánto ascendería la deuda que tiene su ex por alimentos.

Todo comenzó con la pregunta que Virginia Gallardo le hizo a Luciana en el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece: “Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, indagó.

Fue entonces que Luciana sorprendió con su respuesta: “Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, expresó: Y la panelista acotó: “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”.

“Bueno, la verdad yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, cerró Salazar, contundente.

¿POR QUÉ MATILDA SALAZAR NO LLEVA EL APELLIDO DE MARTÍN REDRADO?

Finalmente, Luciana Salazar habló fuerte y claro sobre la paternidad de su hija Matilda Salazar, remarcando que su niña fue un proyecto que planearon con Martín Redrado, quien no se habría hecho cargo de su decisión como habría prometido.

“Estas fotos son del día en el que Matilda cumplía tres años y le trajo ese regalo a Nordelta. Mentir y ocultarla. Sos sinestro con ella. Basta con que este hombre les siga mintiendo a todos”, expresó, al pie de las fotos de Martín con Matilda, que prueban que había un vínculo entre ambos.

Acto seguido, Luciana habló con Puro Show y no solo explicó por qué la Justicia consideraría que Redrado es el padre de su hija, sino también por qué no lleva su apellido: “Matilda siempre fue su hija en los papeles. Él siempre la quiso mantener oculta. No me mintió porque está firmado. El padre no es solamente biológico o adoptivo, en la justicia hay varios tipos de padres. En la partida dice Matilda Salazar. Dice que nació en Estados Unidos, pero él toma el rol paterno bajo la justicia, con los papeles. Él es más que un padre afín. Acá hay un acuerdo firmado”, sentenció.

“Dada la circunstancia que estamos viendo hoy con él, una persona que está mintiendo en todo, ¿por qué te pensás que en su momento tuvo que estar oculto?“, agregó. Y cerró, contundente: ”Y cuando me preguntaban si era el papá o no, yo dejaba entreverlo entre líneas, no podía decir ni que sí ni que no. Por eso siempre dije que no era biológico”.