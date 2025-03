Este fin de semana Luciana Salazar le festejó el cumpleaños a su hija Matilda, y en ese marco aprovechó las entrevistas para criticar duramente a su ex, Martín Redrado, por no cumplir con el régimen de alimentos que, según ella, debería pasarle mensualmente.

En ese sentido, Sofi Kotler le preguntó a Redrado en La Casa de Streaming sobre si había sido invitado al evento. “No, no tengo relación desde que se terminó la relación con Luciana en 2018. Cuando se termina una relación, lo mejor es hacer el duelo correspondiente y terminarla”, aconsejó.

Foto: Web

EL ex titular del Banco Central contó que él “dio vuelta la página”. “Me casé, estoy muy contento, muy feliz y enamorado de mi mujer”, en referencia a Lulú Sanguinetti, con quien contrajo nupcias en 2022 en Villa Balbiano, a orillas del Lago di Como, en Italia, un vínculo que Luciana Salazar asegura que no tiene validez.

“Cada uno hace el duelo como puede. Cuando una relación termina, es difícil. Nadie puede juzgar el duelo del otro. Siempre es complejo”, agregó Redrado en referencia a los insitentes pedidos de Salazar a la Justicia, algunos de ellos exitosos, para que se haga cargo de los alimentos de Matilda.

Leé más:

Angie Balbiani reveló de qué vive Luciana Salazar y sorprendió a todos: “Me lo dijo ella”

QUÉ LE CONTESTÓ LUCIANA SALAZAR A MARTÍN REDRADO TRAS SUS DECLARACIONES

Tras hacerse eco de los dichos de su ex, la modelo recurrió a sus redes donde publicó una foto de Redrado jugando con Matilda que se viralizó hace unos años. “Miente, miente que algo quedará. Un horror que este hombre siga mintiendo sobre la historia de una menor, a la cual no solo abandonó (económica y sentimentalmente) sino que también ocultó públicamente”, escribió.

“Eso te vuelve una persona violenta con ella”, agregó Salazar, antes de hacer referencia a la entrevista de Kotler. “Hoy le hizo una nota Sofi M (SIC) y tuvo el tupé de mentirle descaradamente en su cara, diciéndole que a Matilda la dejó de ver en 2018, cuando ella tenía solo meses de vida”, señaló.

“Bueno, la foto que puse lo contradice, y la Justicia tiene otra imagen de ella con tres años junto a él”, explicó. “Me cuesta entender que nadie le diga en la cara que es un mentiroso cuando hay pruebas. Es hora de que se den cuenta de que lo que hace con ella es violencia”, cerró.

Los posteos de Luciana Salazar tras las declaraciones de Martín Redrado (Foto: Instagram @salazarluli)

Leé más:

Amalia Granata confesó la verdad sobre por qué terminó su relación con Martín Redrado

MARTIN REDRADO VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA LUCIANA SALAZAR

Tras estos duros posteos, Oliver Quiroz de A la tarde localizó al economista y le dio derecho a réplica, a lo que él señaló que si él fuera deudor alimentario estaría en un registro, y “no hay tal lista”.

“Para mí es un tema terminado”, dijo Redrado, que también habló sobre el supuesto documento que le habría firmado a Salazar con la promesa de mantener a la niña. “Yo acompañé mientras era su pareja, pero no lo soy desde 2018″, insistió.

Sobre si es verdad que él habría pedido la revinculación con Matilda, Redrado negó que sea verdad y agregó que “no tiene nada para decir al respecto”, razón por la cual “nunca entró en la discusión pública”.

Leé más:

El furioso descargo de Martín Redrado sobre el embargo de Luciana Salazar: “Vive de la extorsión”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.